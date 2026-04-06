Chi 100 triệu để có hông to, người phụ nữ bị biến dạng vòng 3

Sau hơn 3 tuần nằm điều trị tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), chị Minh mới thở phào vì mình đã qua cơn nguy hiểm dù vùng mông không còn bình thường.

“Tôi vừa mất tiền lại vừa mang bệnh vào người”, chị hối hận nói.

Ba năm trước, chị đến spa của một người quen tiêm chất làm đầy bên hông để có vòng 3 căng tròn. Người này giới thiệu loại filler mà chị được tiêm là loại “xịn” của Thuỵ Sỹ, 7-8 năm mới tiêu trong khi loại khác 1-3 năm đã tiêu và phải tiêm lại. Nghe xuôi tai, chị quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để tiêm khoảng 100cc chất làm đầy vào mỗi bên.

Chỉ vài ngày sau, chị thấy đau nhức, uống thuốc giảm đau không đỡ, cơ thể khó chịu, vùng da ở mông từ đỏ nhạt chuyển đỏ đậm. Chị quyết định đến Bệnh viện Bỏng quốc gia khám và được chẩn đoán bị viêm.

Tuy nhiên, khi đó, vì sợ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên chị không hút hết chất làm đầy ra như bác sĩ tư vấn mà chỉ xử lý vùng bị viêm. Một phần vì thấy nhiều bạn của mình cũng tiêm chất làm đầy tại spa đó mà không gặp vấn đề gì nên nghĩ mình cũng vậy.

Ba năm sau quay lại bệnh viện, chị thực sự thấy hối hận vì quyết định trước đó.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết thương sạch hơn nhưng vẫn cần theo dõi để tránh tái phát (Ảnh: P.N).

TS.BS Tống Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), cho biết, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau, toàn bộ vùng đùi hai bên bị viêm, áp xe, tụ dịch, sưng đỏ. Tình trạng bệnh nhân khi đó đã rất nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết cao.

Bệnh nhân được chỉ định kháng sinh phổ rộng, phác đồ kháng sinh mạnh nhất, đồng thời phải trải qua 5 lần phẫu thuật để nạo vét, dẫn lưu các ổ áp xe và loại bỏ tối đa chất làm đầy.

Theo TS Hải, các loại filler được tiêm trước đó không đồng nhất, có loại tan nhanh, có loại tồn tại lâu như mỡ nhân tạo, khiến việc xử lý rất khó khăn. Khi viêm nhiễm xảy ra, nguy cơ lan rộng và nhiễm khuẩn huyết rất cao.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện, dịch giảm, vết thương sạch hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần theo dõi và chăm sóc kéo dài để tránh tái phát.

“Biến chứng nguy hiểm nhất của áp xe do chất làm đầy là nhiễm khuẩn huyết, vi khuẩn xâm nhập vào máu, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Ngoài ra, tình trạng viêm lan rộng có thể gây hoại tử da, tạo các ổ loét lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chức năng”, TS Hải nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng lưu ý chị em khi có nhu cầu thẩm mỹ nên lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có tay nghề và kinh nghiệm. Khi tiêm chất làm đầy cần sử dụng các sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp phép.

Tiêm filler có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng, song chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai..., không phù hợp để độn mông, ngực.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.