Chất độc bị "khai tử" len lỏi trong nha khoa nguy hiểm như thế nào?

Công an khám xét các địa điểm liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 28/1, như Dân trí đã đưa tin, Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ tại nhiều cơ sở nha khoa.

Cụ thể, tại cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà, địa chỉ chung cư Ngô Quyền, phường An Đông, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” cùng nhiều lọ sản phẩm Pâte Nécronerve, thường được gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định các mẫu vật đều có chứa arsenic trioxide (As₂O₃). Đây là chất độc có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Thạch tín là chất độc mạnh, được khuyến cáo không sử dụng trong y học. Tuy nhiên, một số cơ sở nha khoa nhỏ lẻ, thiếu chuyên môn vẫn âm thầm sử dụng loại hóa chất này, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BSCKII Nguyễn Anh Ninh, Trưởng khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết thạch tín từng được sử dụng trong nha khoa cách đây rất nhiều năm, chủ yếu trong điều trị nội nha khi lấy tủy răng. Tuy nhiên, do độc tính rất cao và nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng, chất này từ lâu đã không còn được sử dụng.

“Thạch tín có thể gây hoại tử các mô xung quanh răng, bao gồm mô mềm, nướu răng và đặc biệt là xương ổ răng. Khi xương ổ răng bị hoại tử, tổn thương sẽ rất nặng, khó hồi phục. Nướu răng cũng có thể bị hoại tử, dẫn đến tiêu mô, lộ xương và gây đau đớn kéo dài cho người bệnh”, bác sĩ Ninh cảnh báo.

Sản phẩm dùng trong nha khoa chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo vị chuyên gia, dù lượng thạch tín đặt trong răng thường rất nhỏ và chủ yếu gây ảnh hưởng tại chỗ, nhưng nếu sử dụng liều cao hoặc lạm dụng, chất độc này có thể phá hủy các tổ chức xung quanh răng. Khi xảy ra hoại tử nướu hoặc xương, vùng tổn thương có thể loét, lộ xương, gây đau dữ dội, kéo dài và rất khó điều trị.

Ngoài nguy cơ tổn thương tại chỗ, bệnh nhân còn có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc toàn thân. Trong trường hợp sử dụng lặp đi lặp lại hoặc không kiểm soát tốt liều lượng, nguy cơ ngộ độc mạn tính hoàn toàn có thể xảy ra.

Bác sĩ Ninh khẳng định, trong lĩnh vực nha khoa hiện nay, thạch tín không còn được sử dụng và cũng không còn được giảng dạy trong chương trình đào tạo bác sĩ răng hàm mặt.

“Việc một số cơ sở vẫn sử dụng chất này trong điều trị có thể xem là lỗi chuyên môn nghiêm trọng và hoàn toàn trái với quy định của pháp luật”, bác sĩ nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt kỹ thuật cao, Bệnh viện Thống Nhất cho biết phương pháp điều trị tủy được khuyến cáo hiện nay là gây tê tại chỗ, sau đó tiến hành lấy tủy răng trực tiếp. Cách làm này giúp bệnh nhân không đau, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, không gây hoại tử mô và an toàn hơn rất nhiều so với việc sử dụng thạch tín.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các cơ sở nha khoa uy tín, có giấy phép hành nghề để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.