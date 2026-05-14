Cảnh báo thói quen ăn uống tai hại của dân văn phòng âm thầm tàn phá gan

BSCKI Đinh Hoàng Trung, khoa Nội Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, gan là cơ quan đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và đào thải độc tố.

Về bản chất, gan có khả năng tự phục hồi. Nhưng khi phải làm việc trong tình trạng quá tải kéo dài, chức năng gan có thể suy giảm, làm tăng men gan và nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, viêm gan, thậm chí tiến triển thành xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan.

Thói quen ăn uống tai hại từ nhịp sống bận rộn

Bác sĩ Trung chia sẻ, nhịp sống bận rộn khiến nhiều người - đặc biệt là dân văn phòng - thường xuyên phụ thuộc vào các bữa ăn ngoài, từ bữa sáng vội, cơm trưa văn phòng đến những buổi tụ tập tối muộn.

Dù tiện lợi, thói quen này có thể khiến gan dần quá tải khi phải liên tục xử lý chất béo, phụ gia và các yếu tố không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bác sĩ phân tích, các món chiên, xào, nướng ngoài hàng quán thường sử dụng nhiều dầu mỡ, được chế biến ở nhiệt độ cao hoặc có thể dùng dầu tái sử dụng nhiều lần. Quá trình này sẽ làm phát sinh các hợp chất béo biến đổi và sản phẩm oxy hóa bất lợi cho sức khỏe.

Khi tiêu thụ thường xuyên, nhóm thực phẩm này làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, góp phần dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ.

Món ăn dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần có thể tạo ra các hợp chất bất lợi cho sức khỏe (Ảnh minh họa: BVCC).

Đồ ăn chế biến sẵn và một số món nước có thể chứa nhiều phụ gia như chất bảo quản, phẩm màu, chất điều vị. Khi các chất này được đưa vào cơ thể thường xuyên, gan phải hoạt động liên tục để chuyển hóa và đào thải, từ đó làm tăng nguy cơ tăng men gan và rối loạn chức năng gan.

Bên cạnh cách chế biến thực phẩm, thời điểm và cách ăn uống cũng ảnh hưởng đến chức năng gan. Thói quen ăn muộn, ăn nhanh hoặc ăn nhiều vào buổi tối khiến gan phải hoạt động kéo dài, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và làm tăng nguy cơ các bệnh lý về gan.

Mối nguy từ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Bác sĩ Trung cho biết thêm, ăn ngoài thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc khó kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản và quy trình chế biến. Thực phẩm kém chất lượng hoặc bảo quản sai cách có thể nhiễm vi khuẩn như E.coli, Salmonella, gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện nguy hiểm.

Trong những trường hợp ngộ độc nặng - đặc biệt ở người có sức đề kháng yếu - tình trạng nhiễm độc có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, gây tăng men gan hoặc tổn thương gan cấp tính.

Người bị ngộ độc cần được thăm khám kịp thời, đặc biệt khi có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng gan (Ảnh: BVCC).

Gan bị "đầu độc" sau các buổi tiệc tùng, ăn uống thất thường

Tại các buổi gặp gỡ, liên hoan, việc sử dụng rượu bia gần như trở thành thói quen khó tránh. Khi đi vào cơ thể, cồn (ethanol) trong rượu bia được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Nếu tiêu thụ quá mức, rượu bia có thể gây tổn thương tế bào gan, dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu và lâu dài là xơ gan.

Trong trường hợp nặng, ngộ độc rượu có thể gây buồn nôn, rối loạn ý thức, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp, thậm chí hôn mê. Rượu bia không rõ nguồn gốc hoặc có pha cồn công nghiệp methanol có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, ảnh hưởng thần kinh, thị giác và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Uống rượu bia kéo dài hoặc có pha cồn công nghiệp methanol sẽ gây nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng chức năng gan (Ảnh minh họa: BVCC).

Từ các lý do trên, BSCKI Đinh Hoàng Trung khuyến cáo mỗi người nên chủ động điều chỉnh lối sống, bao gồm hạn chế tần suất ăn ngoài, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và giảm các món chiên xào, nhiều dầu mỡ.

Đồng thời, cần hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động thường xuyên để hỗ trợ quá trình chuyển hóa của gan.

Nếu sau ngộ độc thực phẩm, người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, chán ăn, mệt mỏi kéo dài hoặc đau tức vùng hạ sườn phải, cần sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật tụy để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Làm cách nào để nhận biết gan nhiễm độc?

Cũng theo bác sĩ Trung, gan thường không phát tín hiệu rõ ràng ở giai đoạn sớm. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bất thường khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, lúc men gan đã tăng hoặc gan đã có tổn thương.

Ở giai đoạn đầu, tổn thương gan thường không có triệu chứng đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu hoặc nặng tức nhẹ vùng hạ sườn phải.

Khi tình trạng tiến triển nặng hơn, các dấu hiệu rõ ràng hơn có thể xuất hiện như vàng da, ngứa da, nước tiểu sẫm màu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, các dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường, khiến nhiều người chủ quan.

Xét nghiệm chức năng gan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn giúp phát hiện sớm các bất thường (Ảnh: BVCC).

Vì vậy, xét nghiệm chức năng gan định kỳ vẫn là cách hiệu quả để phát hiện sớm các bất thường, góp phần phòng ngừa các biến chứng liên quan đến suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.