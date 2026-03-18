Căn nhà trong ngõ nhỏ Hà Nội trở thành nơi khám bệnh miễn phí

Tại một quán cà phê trong con ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng (Hà Nội), tầng 2 được Hội Bác sỹ Tình nguyện sử dụng làm điểm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân vào mỗi cuối tuần.

"Cô uống cà phê hay khám bệnh ạ?", Đỗ Thị Thanh Loan, sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Hà Nội, ân cần hỏi vị khách vừa đến quán.

Gắn bó với Hội đã khoảng một năm, Đỗ Thị Thanh Loan bộc bạch việc tham gia các buổi khám bệnh miễn phí không chỉ giúp nữ sinh trường Y hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về công việc của một bác sĩ trong tương lai.

Sau khi đăng ký khám, người dân được đo huyết áp, bắt mạch và ghi nhận một số thông tin sức khỏe ban đầu. Từ các bước kiểm tra cơ bản này, họ được hướng dẫn lên tầng trên để bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể hơn.

Lần đầu tìm đến điểm khám bệnh miễn phí, anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1974), làm nghề chạy xe ôm, cho biết gần đây thị lực của mình giảm sút, mắt không còn nhìn rõ như trước. Khi thấy thông tin về chương trình khám bệnh miễn phí trên Facebook, anh quyết định từ Xã Thanh Trì đến địa chỉ này để kiểm tra sức khỏe.

“Thấy mình vẫn còn khỏe nên trước giờ cũng ngại bỏ tiền đi kiểm tra, ở đây khám miễn phí nên tôi đến khám tổng quát luôn”, anh nói.

“Các bệnh nhân tôi khám, có trả phí hay không đều được đối xử như nhau”, BS Vũ Ngọc Giao (70 tuổi), nguyên cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, chia sẻ khi nói về công việc mà ông vẫn bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Dù đã nghỉ hưu hơn một thập kỷ, BS Giao vẫn duy trì thói quen dậy sớm vào mỗi sáng thứ bảy, vượt quãng đường khoảng 40km để đến điểm khám bệnh miễn phí cho người dân.

Với ông, quãng đường ấy không phải là trở ngại, mà chỉ đơn giản là một phần của hành trình tiếp tục gắn bó với nghề y sau khi rời công tác chính thức. Nhiều người dân tìm đến không chỉ vì được khám bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình, kiên nhẫn của người bác sĩ đã có hàng chục năm kinh nghiệm.

"Tôi nghĩ mình còn nghề, còn sức khỏe thì vẫn nên giúp người dân được phần nào là tôi thấy vui rồi", BS Giao cười nói.

Bà Trịnh Thị Hòa (SN 1957), sống tại phường Láng Hạ, cho biết lần đầu tìm đến điểm khám này từ năm ngoái. Do địa điểm gần nhà, bà thỉnh thoảng lại ghé qua để kiểm tra sức khỏe.

"Ở đây không phải xếp hàng, lại có thể hỏi bác sĩ những vấn đề mình quan tâm nên tôi muốn theo dõi sức khỏe thường xuyên", bà chia sẻ.

Người dân được lấy mẫu máu để kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản.

Thông qua xét nghiệm máu, các chỉ số như số lượng tế bào máu, đường huyết, men gan, chức năng thận hay mỡ máu được phân tích để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể.

Những kết quả này giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ thiếu máu, nhiễm trùng, rối loạn chuyển hóa hoặc các vấn đề liên quan đến gan, thận.

Các khu vực xét nghiệm máu vài bước chân, người dân được kiểm tra tình trạng tai, niêm mạc mũi và vùng họng bằng các dụng cụ chuyên dụng

Những bước thăm khám này giúp phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như viêm họng, viêm xoang hay viêm tai giữa, đồng thời giúp người dân được tư vấn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đường hô hấp.

Tại bàn khám mắt, người dân được kiểm tra thị lực thông qua bảng đo chuyên dụng, kết hợp soi mắt để đánh giá tình trạng giác mạc và các cấu trúc bên ngoài của mắt.

Với những người dân có nhu cầu kiểm tra sâu hơn, bác sĩ tiến hành siêu âm ổ bụng bằng đầu dò chuyên dụng.

Nhiều vấn đề sức khỏe có thể được nhận diện sớm, giúp bác sĩ đưa ra lời khuyên về chế độ sinh hoạt, theo dõi sức khỏe hoặc hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế chuyên khoa khi cần thiết.

Sau khi hoàn tất buổi khám, bà Nguyễn Trung Kiên, sống tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ra về với vẻ hài lòng.

Trước khi rời quán, bà ghé mua một cốc cà phê để ủng hộ hoạt động của Hội Bác sỹ Tình nguyện. Trên tay bà là túi thuốc được các bác sĩ chuẩn bị nhằm hỗ trợ điều trị những vấn đề sức khỏe mà bà đang gặp phải.

Theo BS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội trưởng Hội Bác sỹ Tình nguyện, các bác sĩ được đào tạo bài bản, có sức khỏe, không có lý do gì để từ chối việc thiện, đem lại điều tốt cho xã hội.

Các bác sĩ tại Hội Bác sỹ Tình nguyện khám vào thứ bảy mỗi tuần (trừ ngày lễ) tại số 54, ngõ 82, ngách 15, phố Yên Lãng (Hà Nội).

