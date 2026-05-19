Căn bệnh TikToker Đan Thy mắc phải nguy hiểm như thế nào?

TikToker Đan Thy thông báo mắc bệnh ung thư máu

Vài ngày trước khi chính thức chia sẻ về tình trạng sức khỏe, Đan Thy từng khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cô mặc trang phục bệnh nhân tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Thời điểm đó, nữ TikToker không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Đến tối 18/5, trên kênh TikTok có hơn 11,2 triệu người theo dõi, Đan Thy đăng tải một video với hình ảnh khác hẳn thường ngày. Không còn những màn trang điểm, nhảy theo xu hướng hay biến hình quen thuộc, cô xuất hiện với gương mặt được trang điểm chỉn chu để nói về tình trạng sức khỏe và kế hoạch trong thời gian tới.

Đan Thy thông báo bị ung thư máu (Ảnh: TikTok Đan Thy).

Trong video, nhà sáng tạo nội dung sinh năm 2003 cho biết cô đau lòng khi nhận tin xấu ở độ tuổi còn rất trẻ. Cô chia sẻ bản thân vẫn còn nhiều dự định dang dở, từ công việc, những chuyến đi cùng bạn bè đến mong muốn được trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống.

Do yêu cầu của quá trình điều trị, Đan Thy cho biết cô khó duy trì tần suất đăng tải video đều đặn như trước. Mặc dù vậy, cô khẳng định bản thân sẽ luôn giữ tinh thần lạc quan và quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để có thể trở lại với một phiên bản khỏe mạnh hơn. Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, cô hứa sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến những người yêu quý mình.

Trong chia sẻ của mình, Đan Thy cũng nhìn lại một số thói quen sinh hoạt thiếu điều độ trước đây như thường xuyên thức khuya, uống nhiều nước ngọt và gần như không uống nước lọc suốt 3 năm qua.

Chỉ sau ba giờ đăng tải, video thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem và gần 7.000 bình luận. Nhiều người theo dõi bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời gửi lời động viên và mong cô giữ vững tinh thần trong quá trình điều trị.

Trước khi đối mặt với biến cố này, Đan Thy được nhiều người biết đến khi mới 16 tuổi với câu chuyện công khai phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần và sở hữu kênh cá nhân chuyên về thời trang, làm đẹp với lượng tương tác cao.

Ung thư máu nguy hiểm thế nào?

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh máu trắng hay còn gọi là ung thư máu xảy ra khi tủy và hệ bạch huyết bị rối loạn, sản sinh ra các tế bào bạch cầu ác tính.

Các tế bào ung thư máu này phát triển không kiểm soát và không theo nhu cầu của cơ thể, khiến các tế bào máu khỏe mạnh bị lấn át, làm cho máu không thể thực hiện đầy đủ chức năng như bình thường.

Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu là ba loại tế bào có trong máu. Hồng cầu chứa huyết sắc tố và mang oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Bạch cầu giúp tiêu diệt các chất lạ như vi sinh vật và hóa chất, đồng thời sản sinh ra kháng thể để bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Tiểu cầu giúp đông máu và ngăn ngừa xuất huyết trong các vết thương.

Khi số lượng bạch cầu tăng quá mức, các tế bào bạch cầu phát triển không kiểm soát và lấn át các tế bào máu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu hụt các tế bào máu cần thiết. Điều này khiến cơ thể không có đủ máu để nuôi dưỡng, làm sức khỏe suy giảm và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ung thư máu xảy ra khi các tế bào máu ác tính tăng sinh bất thường, lấn át tế bào máu khỏe mạnh, khiến cơ thể dễ thiếu máu, nhiễm trùng và xuất huyết (Ảnh minh họa).

Ung thư máu thường được chia thành ba nhóm chính: bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy. Mỗi nhóm bệnh có đặc điểm, mức độ tiến triển và phương pháp điều trị khác nhau.

Ở bệnh bạch cầu cấp, các tế bào máu ác tính tăng sinh nhanh trong tủy xương, làm suy giảm khả năng tạo máu bình thường của cơ thể. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, xanh xao, sốt kéo dài, nhiễm trùng tái diễn, chảy máu chân răng, chảy máu cam, xuất huyết dưới da hoặc đau xương khớp.

Với các thể bệnh diễn tiến mạn tính, triệu chứng có thể âm thầm hơn. Một số trường hợp được phát hiện tình cờ qua xét nghiệm máu định kỳ. Người bệnh cũng có thể có biểu hiện nổi hạch, gan to hoặc lách to, tùy từng thể bệnh.

Mức độ nguy hiểm của ung thư máu phụ thuộc vào loại bệnh, giai đoạn phát hiện, tuổi, thể trạng chung, đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và khả năng đáp ứng điều trị.

Hiện nay, điều trị ung thư máu có nhiều phương pháp, bao gồm hóa trị, ghép tế bào gốc tạo máu, liệu pháp miễn dịch, kháng thể đơn dòng và thuốc nhắm trúng đích.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào từng thể bệnh và tình trạng cụ thể của người bệnh. Với nhiều trường hợp bệnh bạch cầu cấp, hóa trị vẫn là phương pháp điều trị chủ yếu.

Theo Mayo Clinic, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu gồm từng điều trị hóa trị hoặc xạ trị, một số rối loạn di truyền như hội chứng Down, tiếp xúc với hóa chất như benzen, hút thuốc lá và tiền sử gia đình mắc bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, có yếu tố nguy cơ không có nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh.

Người dân nên đi khám khi có các biểu hiện bất thường kéo dài như mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sốt dai dẳng, dễ bầm tím, chảy máu bất thường, nhiễm trùng tái diễn hoặc nổi hạch.