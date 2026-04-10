Căn bệnh nguy hiểm diễn tiến tối cấp, trở nặng chỉ trong vào giờ

Vừa qua, tại TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới liên tục tiếp nhận một số ca mắc não mô cầu. Một trong số đó là trường hợp của một bệnh nhân 21 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM, đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chưa tiêm ngừa bệnh do não mô cầu. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực theo phác đồ cho bệnh nhân. Sau khoảng 1 tuần can thiệp tích cực, theo dõi chặt chẽ, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Một trường hợp nhiễm bệnh do não mô cầu điều trị ở TPHCM gần đây (Ảnh: BT).

Theo BSCKII Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Khoa khám theo yêu cầu - Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 1 tuổi và thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi. Bên cạnh đó, những người có hệ miễn dịch kém cũng dễ mắc bệnh này.

Vi khuẩn gây bệnh có nhiều nhóm khác nhau, trong đó các nhóm A, B, C, Y và W135 thường gây bệnh não mô cầu xâm lấn, đặc biệt nhóm B là nhóm gây bệnh phổ biến nhất. Theo số liệu báo cáo của viện Pasteur từ năm 2014-2025 nhóm B chiếm 98,1% các trường hợp nhiễm não mô cầu ở các tỉnh phía Nam.

Bệnh do não mô cầu thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn ói, cứng cổ, sợ ánh sáng, lừ đừ, rối loạn ý thức. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể xuất hiện vết ban dưới da.

Bệnh tiến triển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đến 1-2 ngày, đặc biệt thể nhiễm trùng huyết tối cấp khởi phát bệnh và tử vong trong vòng 24 giờ.

Bệnh có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thể viêm màng não mủ); cắt cụt chi (hoại tử chi do tắc mạch). Về lâu dài, chi phí điều trị tăng cao, bệnh còn gây ra các ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của trẻ và phụ huynh có con bị mắc bệnh.

Theo bác sĩ Kim Anh, vi khuẩn não mô cầu chủ yếu lây qua giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần (sống chung, hôn, dùng chung vật dụng cá nhân...). Tiêm vaccine là cách hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo một số nhóm cần ưu tiên tiêm chủng sớm gồm trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên (nhóm nguy cơ cao), người sống trong vùng đang có dịch hoặc tiếp xúc gần ca bệnh, người có bệnh lý nền gây suy giảm miễn dịch.