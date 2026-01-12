Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 12/1, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này thời gian qua đã sử dụng thiết bị đeo thông minh, ứng dụng AI để phát hiện bệnh lý tim mạch nguy hiểm cho một bệnh nhân ở cách xa trung tâm thành phố.

Bệnh nhân là bà N.T.C. (71 tuổi), không có tiền sử dùng các thuốc làm chậm nhịp tim. Người phụ nữ sống tại Côn Đảo khoảng 10 năm nay, với nghề nghiệp chính là bán vé số.

Khoảng 2 năm gần đây, bệnh nhân thường xuyên có triệu chứng chóng mặt, choáng váng khi đi bộ bán vé số, thậm chí có lúc muốn ngất xỉu khi đi bộ khoảng 500 mét, triệu chứng thuyên giảm khi bệnh nhân nghỉ ngơi.

Dù triệu chứng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nhưng do điều kiện địa lý cách trở, bà C. chưa có cơ hội tầm soát chuyên sâu.

Trong chuyến công tác biệt phái 1 tháng tại đặc khu Côn Đảo theo chỉ thị của Sở Y tế TPHCM, BSCKI Nguyễn Thanh Nhân của Bệnh viện Nguyễn Trãi đã phát hiện trường hợp của người phụ nữ trên.

Người phụ nữ phát hiện tình trạng nguy hiểm ở tim mạch nhờ thiết bị đeo tích hợp công nghệ AI (Ảnh: BV).

Sau khi thăm khám, bác sĩ Nhân quyết định dùng công nghệ hiện đại nhất mang theo từ đất liền để phục vụ người dân nơi hải đảo. Đó là thiết bị đeo tích hợp công nghệ AI (Holter ECG AI) dùng để tầm soát vấn đề tim mạch.

Kết quả phân tích dữ liệu từ Holter ECG AI đã đưa ra cảnh báo đỏ: bệnh nhân có nhiều khoảng ngưng xoang kéo dài, với tần số tim thấp nhất chỉ 30 lần/phút. Nhờ thuật toán AI xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác, người phụ nữ được xác định bị suy nút xoang - một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến đột tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện bệnh lý qua thiết bị thông minh, Bệnh viện Nguyễn Trãi đã nhanh chóng phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đưa bệnh nhân về đất liền. Sau đó, ê-kíp Tim mạch can thiệp của bệnh viện đã thực hiện thành công thủ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Hậu can thiệp, máy tạo nhịp hoạt động tốt, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn chóng mặt và có thể sinh hoạt bình thường.

Sau khi về đất liền can thiệp, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm (Ảnh: BV).

Theo Bệnh viện Nguyễn Trãi, việc điều trị thành công ca bệnh trên là minh chứng cho tính tiện dụng và ý nghĩa thực tiễn của thiết bị tầm soát AI tại tuyến cơ sở.

Cụ thể, thiết bị này có tính khả thi cao (nhỏ gọn, dễ vận chuyển và thao tác, phù hợp cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), giúp sàng lọc nhanh hàng ngàn dữ liệu nhịp tim, giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian chẩn đoán cho các bác sĩ tuyến dưới.

Mục tiêu mà nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Nguyễn Trãi theo đuổi là mang công nghệ y tế chuyên sâu đến gần hơn với cộng đồng, giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.