Ca bệnh phải suy nghĩ rất lâu của vị bác sĩ luôn cố gắng giữ sự “trăn trở”

Gần ba thập kỷ gắn bó với ngành y, BSCKII Nguyễn Mỹ Bảo Anh - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - vẫn nói về trách nhiệm của người thầy thuốc với sự thận trọng gần như tuyệt đối.

Chân dung bác sĩ Nguyễn Mỹ Bảo Anh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh khiến bác sĩ suy nghĩ rất lâu

Trong hàng chục năm làm nghề của bác sĩ Bảo Anh, có nhiều lần điều trị thành công mang lại nhiều niềm vui. Nhưng cũng có những câu chuyện khiến người thầy thuốc phải suy nghĩ rất lâu.

Cách đây nhiều năm, một phụ nữ đến khám với triệu chứng đau bụng ban đầu khá mơ hồ, khi cơn đau không khu trú rõ ràng, không sốt cao, các chỉ số cận lâm sàng chưa đủ để nghĩ đến một tình trạng ngoại khoa cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn theo dõi, người bệnh trở về nhà, nhưng 5 ngày sau quay lại viện trong tình trạng nặng hơn. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh sau đó xác định, bệnh nhân bị biến chứng viêm phúc mạc ruột thừa nguy hiểm.

Người phụ nữ được phẫu thuật cấp cứu và hồi phục sau điều trị. Dù trường hợp này cuối cùng đã vượt qua nguy hiểm, nhưng với bác sĩ Bảo Anh, đó vẫn là ca bệnh khiến bà suy ngẫm rất nhiều.

Vị bác sĩ luôn nhắc nhở đội ngũ của mình phải cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ (Ảnh: BVCC).

“Với bác sĩ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trở thành điều khiến mình day dứt rất lâu, là vết sẹo không thể nào quên. Dù trường hợp trên không phải sai sót chuyên môn, tôi vẫn tự hỏi liệu mình đã có thể dặn dò kỹ hơn, theo sát người bệnh nhiều hơn hay không”, bác sĩ Bảo Anh nói.

Chính những trải nghiệm như trên khiến vị bác sĩ luôn nhắc nhở đội ngũ của mình phải cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ, từ khâu thăm khám, tư vấn cho đến theo dõi sau điều trị. Bà nhận định, đôi khi chỉ một lời dặn dò rõ ràng hơn cũng có thể giúp người bệnh nhận ra sớm những dấu hiệu bất thường.

Bước ngoặt cuộc đời từ bài giảng về “trái tim”

Ngày còn đi học, bác sĩ Bảo Anh học tốt môn hóa, và việc theo khối B gần như là lựa chọn tự nhiên. Khi bước vào giảng đường đại học, đứng trước nhiều hướng chuyên khoa khác nhau, một bài giảng về “trái tim” đã khiến bác sĩ Bảo Anh tìm ra hướng đi của cuộc đời mình.

“Khi nghe thầy nói về trái tim, về việc sự sống của một con người đôi khi chỉ được tính bằng từng nhịp đập… tôi bỗng thấy trái tim thật đẹp. Một cơ quan nhỏ bé nhưng giữ vai trò quyết định đối với toàn bộ cơ thể. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi chọn theo đuổi chuyên khoa tim mạch”, bác sĩ Bảo Anh kể.

Một bài giảng về “trái tim” đã khiến bác sĩ Bảo Anh tìm ra hướng đi của cuộc đời mình (Ảnh: BVCC).

Trong hành trình cứu người, có những giai đoạn khiến vị bác sĩ phải đối diện với giới hạn của chính mình. Đó là thời điểm đại dịch Covid-19 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Khoảng thời gian ấy, nhiều nhân viên y tế phải làm việc trong áp lực liên tục, chứng kiến những diễn biến khó lường của bệnh tật. Có những lúc, dù đã cố gắng hết sức, bác sĩ vẫn bất lực nhìn bệnh nhân ra đi quá dễ dàng.

Nhưng cũng trong đại dịch, chứng kiến nhiều người bệnh phải cố gắng giành giật từng nhịp thở, bà tự nhắc mình rằng người thầy thuốc cũng không được phép dừng lại.

Bác sĩ Bảo Anh cùng đồng nghiệp trao đổi về công tác chuyên môn và vận hành hoạt động tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Cố gắng giữ sự trăn trở của người thầy thuốc

Hiện nay, ở vị trí Trưởng khoa Khám bệnh, công việc của bác sĩ Bảo Anh không chỉ dừng lại ở việc thăm khám mà còn là chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của cả khoa, quản lý nhân sự và đảm bảo trải nghiệm người bệnh.

Theo bà, trong môi trường bệnh viện hiện đại, chất lượng điều trị không chỉ nằm ở chuyên môn hay trang thiết bị, mà còn đến từ cách nhân viên y tế lắng nghe, giải thích và đồng hành cùng người bệnh.

Giai đoạn chuyển đổi số gần đây cũng mang lại nhiều thay đổi trong hoạt động của bệnh viện. Các hệ thống quản lý mới được đưa vào vận hành nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ bệnh án. Đó là bước đi cần thiết để hướng tới một hệ thống y tế hiện đại và hiệu quả hơn.

Theo bác sĩ Bảo Anh, chất lượng điều trị, ngoài yếu tố chuyên môn còn đến từ cách nhân viên y tế lắng nghe, đồng hành cùng người bệnh (Ảnh: BVCC).

Sau gần 30 năm làm nghề, điều bác sĩ Bảo Anh cố gắng giữ cho mình không phải là danh vị hay thành tích, mà là sự trăn trở của một người thầy thuốc.

Bởi theo bà, khi còn biết trăn trở trước từng ca bệnh, người bác sĩ vẫn còn giữ được những điều cốt lõi của nghề. Đó là sự cẩn trọng, lòng trắc ẩn và thái độ tử tế với người bệnh.