Trường hợp trên được Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thông tin vào sáng 12/5.

Bệnh nhân L.V.H. (40 tuổi) nhập viện với biểu hiện dương vật biến dạng nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ gây đau đớn mỗi khi cương cứng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục và tâm lý của người bệnh.

Người đàn ông điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Theo chia sẻ của người đàn ông, do nghe lời truyền miệng từ bạn bè, cách đây 3 năm anh đã thực hiện thủ thuật bơm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục với mong muốn tăng kích thước và khoái cảm.

Tuy nhiên, sau tiêm bệnh nhân không đạt được mục đích mà phải đối mặt với tình trạng đau tức kéo dài, dị dạng dương vật và rối loạn cương dương. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Quân y 175 phát hiện khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật với độ dày khoảng 3-4mm, vị trí rộng nhất lên đến 3cm.

ThS.BS Vũ Thái Hoàng - đại diện ê-kíp phẫu thuật - cho biết điều lo ngại nhất không chỉ là kích thước vùng tổn thương, mà là việc silicon đã bị "tổ chức hóa", bám chặt và hòa lẫn cùng các lớp da cũng như mô dưới da. Việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề chuyên môn cao để không làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng.

"Chúng tôi buộc phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa, sau đó thực hiện kỹ thuật tạo hình lại bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng cho bệnh nhân", bác sĩ Hoàng chia sẻ.

ThS.BS Vũ Thái Hoàng khuyến cáo, việc tự ý sử dụng các chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng để tiêm vào cơ thể là hành động cực kỳ nguy hiểm, vì có thể gây viêm nhiễm, xơ hóa và biến dạng mô vĩnh viễn.

Người dân cần thận trọng với tin đồn, không nghe theo các lời quảng cáo hoặc phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, nam giới cần tìm đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ y khoa.

"Việc can thiệp sai cách có thể dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, gây tổn thương vĩnh viễn đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục", bác sĩ nhấn mạnh.