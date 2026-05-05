Bộ Y tế: Thu hồi ngay sữa công thức a2 Platinum Premium USA nghi nhiễm độc

Tối muộn ngày 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông tin về sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo về việc Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột, có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).

Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum USA bị thu hồi do có thể gây nguy hại cho sức khỏe (Ảnh: The Hill).

Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện các lô sữa trên có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Hoa Kỳ có thông tin cụ thể như sau:

- Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026.

- Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027.

- Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt do Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất.

Khẩn trương làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đồng thời báo cáo về số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường; trong đó giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu để ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị người dân không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA nêu trên. Các địa phương báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/5.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, đề nghị cơ quan này thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Đồng thời gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, hàng chục nghìn hộp sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại Mỹ bị thu hồi sau khi cơ quan chức năng phát hiện nguy cơ nhiễm độc tố.

Theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Công ty sữa a2 tại Colorado đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức a2 Platinum Premium USA. Đây là sản phẩm dạng bột, có bổ sung sắt, dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi.

FDA cho biết các lô sữa này bị phát hiện có chứa cereulide, một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Độc tố này không bị loại bỏ khi pha sữa bằng nước nóng.

Trẻ uống phải sữa chứa cereulide có thể xuất hiện triệu chứng sau khoảng 30 phút đến 6 giờ và có thể hết trong một ngày. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.