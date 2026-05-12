Bộ Y tế: Đề xuất đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác ở hải đảo

Đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đến thăm Trường Sa từ ngày 4-10/5.

Chuyến đi nhằm động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời thăm, đánh giá thực trạng hệ thống y tế cơ sở tại các đảo, điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ Y tế đại diện đoàn trao tặng thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Ảnh: Yến Châu).

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, sự cống hiến của cán bộ y tế ở Trường Sa là nguồn nội lực mạnh mẽ để phát triển hệ thống y tế biển đảo.

Lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ sự xúc động khi được trò chuyện với các y bác sĩ đang làm việc tại đây; các bác sĩ điều trị, phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp ngay trên đảo với sự hỗ trợ từ đất liền.

Điều này cho thấy, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa đã tiếp cận được với các kỹ thuật y tế hiện đại, đã đạt được những thành công nhất định trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho quân và dân nơi đảo xa.

Theo Bộ Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị tại Trường Sa do lực lượng quân y đảm nhiệm. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng thường xuyên phối hợp tích cực với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Hàng năm, các bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng đã tổ chức nhiều chuyến khám, chữa bệnh, sàng lọc, phát hiện sớm cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho rằng, các bác sĩ tuyến đảo đang làm việc với tinh thần cao nhất, vừa là người thầy thuốc, cũng vừa là những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Sự cống hiến của các cán bộ y tế trên quần đảo Trường Sa là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về chế độ đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế tham gia công tác ở hải đảo.

“Chúng tôi mong muốn không một người thầy thuốc nào cống hiến cho biển đảo mà bị thiệt thòi về lộ trình phát triển nghề nghiệp. Đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất, công bằng nhất cho các thầy thuốc ngoài đảo tiền tiêu”, GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Buổi gặp mặt ấm áp của Đoàn đại biểu Bộ Y tế với cán bộ, chiến sĩ Đội Điều trị 486 (Ảnh: Yến Châu).

Trong 6 ngày, Đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm, tặng quà cho 7 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, gồm: Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần.

Đoàn cũng thăm, làm việc với các bệnh xá, tìm hiểu về công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của lực lượng quân y. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã trao tặng các trang thiết bị y tế thiết yếu, cơ số thuốc và các phần quà nhu yếu phẩm.

Trong chuyến đi, Đoàn công tác Bộ Y tế đã huy động được gần 6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa để hỗ trợ cho các đảo. Trong đó, 3,3 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ thiết bị y tế, vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.