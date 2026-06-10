Biofermin “bắt tay” cùng GrabFood: Đưa thông điệp chăm sóc tiêu hóa vào từng đơn hàng

Rủi ro tiêu hóa từ thói quen ăn uống tiện lợi

Với giới văn phòng bận rộn tại các đô thị lớn, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng là giải pháp cứu cánh hằng ngày. Để thỏa mãn vị giác một cách nhanh chóng, người tiêu dùng thường có xu hướng ưu tiên các món ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đậm vị, hoặc duy trì thói quen ăn nhanh, ăn không đúng bữa.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, chế độ ăn nhiều đạm, ít chất xơ và mất cân đối dinh dưỡng này dễ dẫn đến những hệ lụy như đầy bụng, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy. Nguyên nhân cốt lõi là do sự sụt giảm lượng lợi khuẩn tự nhiên, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa, thiếu cân đối thường dẫn đến các rối loạn về hệ tiêu hóa (Ảnh: Canva).

Thay vì chỉ tìm đến các giải pháp hỗ trợ khi cơ thể đã phát ra tín hiệu bất ổn, việc chủ động bổ sung các lợi khuẩn như vi khuẩn acid lactic cần được nhìn nhận như một thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động mỗi ngày. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh chính là nền tảng giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối ưu và tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Biofermin đồng hành cùng GrabFood

Thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, nhãn hàng Biofermin đã kết hợp cùng GrabFood triển khai chiến dịch mang giải pháp men vi sinh đến gần hơn với người dùng trong từng bữa ăn. Không dừng lại ở những thông điệp lý thuyết trên các nền tảng số, chương trình mang đến trải nghiệm thực tế khi trực tiếp tặng kèm sản phẩm trải nghiệm trong các đơn hàng.

“Ăn ngon thả ga, nhận quà ưng bụng” - “Blind box” độc quyền từ Biofermin cho đơn hàng trên ứng dụng GrabFood (Ảnh: Biofermin).

Ngay khi nhận món ăn từ các tài xế công nghệ, người dùng có thể tiếp cận ngay với giải pháp hỗ trợ tiêu hóa cùng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bổ ích. Hoạt động lần này ghi điểm nhờ hình thức quà tặng kèm thiết thực, được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Cụ thể, với mỗi đơn đặt hàng trong khuôn khổ chương trình, người dùng sẽ nhận được mẫu thử sản phẩm men vi sinh Biofermin dành cho trẻ em và người lớn. Người tiêu dùng có thể sử dụng ngay sau bữa ăn để kịp thời bổ sung từ 2 đến 4 tỷ lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa. Việc bổ sung này giúp hỗ trợ cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột sau khi nạp vào cơ thể những món ăn nhiều dầu mỡ hay nhiều đạm.

Bên cạnh đó, để tăng tính tương tác và tiếp cận gần hơn với đối tượng khách hàng trẻ, chương trình còn lồng ghép hình thức quà tặng bất ngờ (blind box) trong mỗi đơn hàng.

Bên trong mỗi gói quà không chỉ có men vi sinh Biofermin chất lượng, sản phẩm của công ty dược phẩm Taisho (Nhật Bản), được phân phối chính thức bởi công ty cổ phần Dược Hậu Giang, mà còn đi kèm những món phụ kiện độc quyền của nhãn hàng.

Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động

Được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhịp sống bận rộn của cư dân đô thị, các sản phẩm men vi sinh Biofermin sở hữu thiết kế dạng gói nhỏ gọn, dễ mang theo và sử dụng trực tiếp sau bữa ăn, đồng thời có hương dâu sữa ngọt dịu, thơm ngon. Chính sự kết hợp giữa thiết kế tiện lợi và hương vị dễ uống đã giúp sản phẩm trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trong lối sống hiện đại.

Biofermin có hai loại men vi sinh dành cho người lớn (trên 12 tuổi) cung cấp 4 tỷ lợi khuẩn và dành cho trẻ em (1-12 tuổi) chứa 2 tỷ lợi khuẩn (Ảnh: Biofermin).

Sự kết hợp giữa Biofermin và GrabFood là một minh chứng cho thấy việc duy trì sức khỏe đường ruột hoàn toàn có thể thực hiện một cách dễ dàng, tiện lợi và linh động. Khi các giải pháp hỗ trợ sức khỏe được lồng ghép khéo léo vào chính thói quen tiện ích hàng ngày, việc chăm sóc bản thân sẽ trở nên đơn giản và gần gũi hơn bao giờ hết.

Giờ đây, với sự đồng hành của các giải pháp men vi sinh uy tín, người tiêu dùng có thể an tâm tận hưởng ẩm thực phong phú mỗi ngày, đồng thời vẫn đảm bảo hệ tiêu hóa được bảo vệ và chăm sóc một cách chủ động.

Biofermin là men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản trong 6 năm liên tiếp, từ 2018-2024, theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nhật Bản. Sản phẩm giúp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn như táo bón, tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng.

Với vai trò chăm sóc hệ tiêu hóa khỏe mạnh, Biofermin góp phần hỗ trợ nền tảng sức khỏe và sức đề kháng cho người tiêu dùng Việt Nam.