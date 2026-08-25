Bị móc câu giật trúng, bé trai nguy cơ mất thị lực

Ngày 25/8, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị lực.

Bé trai 13 tuổi ở xã Phú Sơn, Ninh Bình được gia đình đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương trưa 24/8 trong tình trạng chấn thương mắt phải rất nặng, lưỡi câu vẫn còn găm trong mắt.

Theo người nhà, sáng cùng ngày, bệnh nhi cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu văng sang và găm sâu vào mắt phải của bé.

Móc câu được lấy ra thành công, nhưng thị lực mắt phải của trẻ chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4m (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết mắt phải của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng. Móc câu xuyên qua vết rách da mi dưới, tiếp tục xuyên thủng giác mạc; tiền phòng bị xẹp, thể thủy tinh bị đục và vỡ.

Do tổn thương nặng, toàn bộ phần bán phần sau của nhãn cầu chưa thể quan sát được.

Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ lấy lưỡi câu ra khỏi mắt, khâu phục hồi mi và giác mạc, đồng thời tiêm thuốc nội nhãn.

Tuy nhiên, thị lực mắt phải của bệnh nhi hiện chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4m.

Theo bác sĩ, tai nạn do móc câu cắm vào mắt có thể gây tổn thương nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Khi đi câu hoặc đứng xem câu cá, mọi người cần giữ khoảng cách an toàn với người đang sử dụng cần câu, đặc biệt khi họ chuẩn bị vung hoặc giật cần.

Một trường hợp khác là bệnh nhi N.T.H.A., 12 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội, vừa được điều trị chấn thương mắt phải do tai nạn trong lúc vui chơi với bạn.

Bệnh nhi bị bạn ném thước kẻ và không may chiếc thước trúng vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải của trẻ phù nề, rách giác mạc vùng trung tâm, thể thủy tinh bị vỡ và đục. Thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1m.

TS Khánh Vân khuyến cáo, những vật dụng quen thuộc trong học tập và vui chơi như thước kẻ, bút, compa nếu không may đâm vào mắt khi trẻ đùa nghịch đều có thể gây chấn thương nghiêm trọng.

Vì vậy, thầy cô và cha mẹ cần nhắc nhở trẻ không đùa nghịch, ném hoặc sử dụng thước, bút, compa sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Khi xảy ra chấn thương mắt, không tự ý kéo hoặc lấy dị vật đang cắm trong mắt, không dụi hoặc ấn vào mắt. Người bị nạn cần nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí đúng cách.