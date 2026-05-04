Bị đứt rời cẳng tay, người đàn ông có nhóm máu hiếm được nối lại thành công

Trước đó, trong lúc vận hành máy cắt gỗ, anh L.D.T. không may bị cuốn tay vào lưỡi cưa, gây đứt rời cẳng tay trái.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi nối liền cẳng tay (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa).

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa trong tình trạng sốc mất máu, tinh thần hoảng loạn, đứt rời 2 xương cẳng tay, đứt động mạch quay, động mạch trụ, thần kinh giữa, thần kinh trụ.

Nhận định tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch do mất máu nhiều, đặc biệt, bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm (Rh (-) B), khiến công tác huy động máu phục vụ cấp cứu và phẫu thuật gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động các chuyên khoa liên quan phối hợp cấp cứu khẩn cấp.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi toàn bộ giải phẫu, khâu nối gân cơ, các mạch máu và các dây thần kinh cho cẳng tay đứt rời của bệnh nhân.

Sau gần 3 tuần phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện, cẳng tay sau nối của bệnh nhân phục hồi tốt, đã cử động, gấp duỗi ngón tay. Bệnh nhân đã xuất viện ngày 29/4 và được hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng để phần cẳng tay nối có thể phục hồi.

Được biết, đây là ca nối chi thể đứt rời thứ 6 được bệnh viện thực hiện thành công.