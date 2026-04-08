Bệnh viện tuyến cuối ở Tây Nguyên: Hoạt động 7 năm vẫn “chưa hợp pháp”

Ngày 8/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), đơn vị đã có báo cáo thực trạng hoạt động của bệnh viện đến Thường trực Tỉnh ủy để được tháo gỡ những vướng mắc nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh tốt nhất cho người dân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Đắk Lắk, đóng vai trò tuyến cuối của tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh, tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh nặng.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt mức 100%, bệnh viện đã được phê duyệt hơn 11.000/19.000 dịch vụ kỹ thuật theo quy định. Bệnh viện còn triển khai các kỹ thuật chuyên sâu (trong đó, có hơn 700 phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt), điều trị hiệu quả các ca bệnh nặng từ tuyến dưới chuyển lên, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến Trung ương.

Bên cạnh những thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân Đắk Lắk và các tỉnh lân cận, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tồn tại nhiều vướng mắc, chủ yếu do "lịch sử để lại".

Theo báo cáo, bệnh viện chưa được cấp phép hoạt động chính thức dù đã đi vào hoạt động 7 năm, ảnh hưởng đến tính pháp lý trong hoạt động của đơn vị, cũng như việc ký kết, duy trì hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Cơ sở hạ tầng của bệnh viện còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với công năng sử dụng (nhiều khu vực dốc, thấm dột, nắng nóng do hiệu ứng nhà kính từ mái...), một số dãy nhà bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa do vướng mắc pháp lý khi có nhiều hồ sơ gói thầu bị thất lạc chưa được quyết toán.

Đường dẫn nối một số khoa tại bệnh viện được thiết kế rất dốc gây khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bên cạnh đó, lượng máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện còn thiếu và trong thời gian dài không được trang bị thêm. Từ năm 2020 đến nay, bệnh viện chưa tổ chức tuyển dụng để bổ sung nhân lực nhằm bù đắp số nhân sự đã thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu; bệnh viện đang thiếu 170 nhân sự, trong đó cần thêm 69 bác sĩ.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang thiếu hụt nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt ở các chuyên khoa sâu (hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, truyền nhiễm, ngoại thận tiết niệu); cơ chế thu hút, đãi ngộ của bệnh viện chưa đủ cạnh tranh so với khu vực tư nhân và chưa có chính sách đặc thù để giữ chân người giỏi chuyên môn.

Ngoài ra, đầu tháng 1, Sở Y tế đã thu hồi 250 giường khiến việc sắp xếp nhân sự, vị trí việc làm của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến khó khăn trong việc thu dung, lưu giữ bệnh nhân điều trị, dù nhu cầu nằm viện của bệnh nhân rất lớn.

Rất đông người dân đăng ký khám, chữa bệnh mỗi ngày tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiến nghị Tỉnh ủy và các cấp phối hợp, giải quyết các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, chuyển giao kỹ thuật... phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, kiến nghị tỉnh có chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện.