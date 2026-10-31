Bệnh viện Tim Hà Nội phát triển các kỹ thuật điều trị bệnh tim phức tạp

Ngày 31/10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026).

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Việc bệnh viện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận những đóng góp trong suốt 25 năm qua, đồng thời là động lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu, đáp ứng niềm tin của người dân và kỳ vọng của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (Ảnh: N.H).

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, định hướng phát triển của ngành y tế không chỉ là nâng cao năng lực chữa bệnh mà còn phải chủ động phòng bệnh; không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Theo ông, bên cạnh phát triển các trung tâm chuyên sâu, ngành y tế cũng cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn hệ thống.

Trên tinh thần đó, ông đề nghị ngành Y tế Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện và hiệu quả sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, chẩn đoán, điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh.

Bệnh viện Tim Hà Nội cần tập trung phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Bệnh viện cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện chuyên môn để từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tim, phương pháp điều trị tim mạch kết hợp phẫu thuật và can thiệp ít xâm lấn…

Phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: N.H).

Hiện nay, Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu, tuyến cuối trong lĩnh vực tim mạch theo phân công của Bộ Y tế.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết sau 25 năm, bệnh viện từng bước phát triển đồng bộ 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm tim mạch nội khoa, tim mạch nhi khoa, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch và tim mạch chuyển hóa.

Đơn vị đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp, từ phẫu thuật tim bẩm sinh, bệnh lý van tim, động mạch chủ, mạch vành đến phẫu thuật tim ít xâm lấn và nội soi toàn bộ.

Đáng chú ý, bệnh viện đã phát triển thành một trong những trung tâm phẫu thuật tim nội soi lớn của châu Á, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch hiện đại.

Hàng chục nghìn người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật can thiệp tim mạch, điều trị bệnh lý mạch vành, rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương phức tạp khác.

Song song với phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện chú trọng chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc và quản lý người bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2024, bệnh viện được Hội Tim mạch Hoa Kỳ trao Giải Vàng về quản lý và điều trị suy tim.