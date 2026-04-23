Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê: Chuẩn hóa phẫu thuật từ năng lực đội ngũ bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ: Nền tảng chuyên môn theo chuẩn y khoa

Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được đào tạo chính quy và tu nghiệp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có nền thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc)… Qua đó hình thành tư duy hành nghề theo chuẩn mực y khoa, đề cao an toàn và cá nhân hóa trong phẫu thuật, điều trị.

Đội ngũ bác sĩ tại Dr.Hải Lê Med Group giàu kinh nghiệm chuyên môn, trình độ tay nghề cao (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ thường xuyên tham gia hội nghị khoa học, diễn đàn chuyên ngành trong và ngoài nước nhằm cập nhật kiến thức, chuẩn hóa quy trình thực hành. Nhiều cá nhân, tập thể đã được ghi nhận qua các giải thưởng chuyên môn.

Trong đội ngũ, ThS.BS Hải Lê giữ vai trò định hướng chuyên môn, kiên định với triết lý lấy chuẩn mực y khoa làm nền tảng, đặt an toàn và trách nhiệm làm trọng tâm trong mọi can thiệp.

18 năm phát triển: Từ nền tảng chuyên môn đến hệ thống y tế đồng bộ

Trải qua 18 năm, Dr.Hải Lê Med Group phát triển theo hướng thận trọng nhưng nhất quán. Thay vì mở rộng nhanh, hệ thống tập trung hoàn thiện năng lực chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn hóa quy trình nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa ngày càng cao.

Trong quá trình đó, Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê được xem là đơn vị trọng điểm, đại diện cho bước phát triển toàn diện về chuyên môn và mô hình vận hành. Bệnh viện được tổ chức với 8 khoa, phòng chuyên môn gồm: Khoa Cận lâm sàng, Khoa Khám bệnh, Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, Khoa Da liễu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Dược, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, cùng Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hội chẩn chuyên môn được thực hiện trước phẫu thuật, dựa trên đánh giá lâm sàng và cận lâm sàng đầy đủ, nhằm đưa ra chỉ định phù hợp và đảm bảo an toàn theo chuẩn y khoa (Ảnh: BVCC).

Hệ thống khoa phòng cho phép kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình, từ thăm khám ban đầu, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm, đến can thiệp phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu. Mỗi khâu đều được đặt trong quy trình nhiều lớp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Chuẩn an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ

Tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê Hà Nội, khoa phẫu thuật được thiết kế theo tiêu chuẩn vô khuẩn một chiều, kết hợp hệ thống khí áp lực dương nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn và đảm bảo an toàn trong can thiệp. Toàn bộ quy trình từ gây mê, phẫu thuật đến theo dõi hậu phẫu được vận hành theo chuẩn y khoa.

Hệ thống khoa, phòng được tổ chức bài bản, vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn y khoa, đảm bảo quy trình khám, phẫu thuật và điều trị khép kín (Ảnh: BVCC).

Trong thực hành, bệnh viện ứng dụng các công nghệ hỗ trợ hiện đại như dao Plasma trong kiểm soát cắt đông máu mô mềm, cùng hệ thống hút mỡ VASER Lipo, Q-Lean 360 trong tạo hình cơ thể. Hệ thống gây mê hồi sức Carestation 620 giúp theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn, hỗ trợ kiểm soát an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê triển khai đa dạng dịch vụ từ thẩm mỹ khuôn mặt đến tạo hình cơ thể như cắt mí, sửa mí, nâng mũi, độn cằm, căng da mặt; chỉnh hình hàm hô móm; nâng ngực, treo sa trễ; tạo hình thành bụng, giảm mỡ… đáp ứng nhiều nhu cầu làm đẹp theo hướng an toàn, cá nhân hóa.

Sự phối hợp giữa đội ngũ bác sĩ và hệ thống thiết bị tạo nên môi trường phẫu thuật kiểm soát nhiều lớp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu rủi ro.

Giá trị nhân văn song hành cùng phát triển chuyên môn

Bên cạnh việc đầu tư cho chuyên môn, Dr.Hải Lê cũng duy trì định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Trong suốt hành trình 18 năm, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng, góp phần cải thiện điều kiện sống cho một số gia đình đặc biệt.

Các hoạt động vì cộng đồng được duy trì bền bỉ, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của Dr.Hải Lê Med Group (Ảnh: BVCC).

Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trực tiếp, mà còn thể hiện quan điểm phát triển bền vững: y khoa không chỉ dừng lại ở điều trị, mà còn hướng đến giá trị nhân văn và đóng góp cho xã hội.

Sau 18 năm, Dr.Hải Lê Med Group cho thấy một hướng đi rõ ràng: lấy đội ngũ bác sĩ làm nền tảng, chuẩn hóa hệ thống vận hành và đầu tư đồng bộ vào công nghệ. Trong đó, vai trò dẫn dắt chuyên môn cùng định hướng nhất quán đã góp phần tạo nên một hệ thống y tế từng bước tiệm cận với các chuẩn mực an toàn và chất lượng trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

