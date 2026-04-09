Bệnh viện ở TPHCM nói về việc dùng AI biên soạn 1.000 bài viết chuyên môn

Ngày 9/4, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (UMC) cho biết, bệnh viện vừa tổ chức chương trình "Dấu ấn Hệ sinh thái số UMC" để hướng đến kỷ niệm 32 năm thành lập (10/4/1994-10/4/2026), đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đã trực tiếp tham gia xây dựng, vận hành và phát triển các nền tảng số bệnh viện.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc đơn vị, hệ sinh thái số của bệnh viện được hình thành từ những điều kiện ban đầu giản đơn, trải qua nhiều giai đoạn đã phát triển bền bỉ, đóng vai trò hỗ trợ toàn diện cho hoạt động chuyên môn, quản trị và phục vụ người bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại chương trình (Ảnh: BV).

Đến nay, hệ sinh thái số UMC đã hình thành nhiều trụ cột vững chắc như bệnh án điện tử, website, các ứng dụng UMC Care, UMC Health và UMC Home. Trong đó, bệnh án điện tử của đơn vị được Bộ Y tế đánh giá là mô hình đầy đủ nhất, quy mô lớn và là chuẩn tham chiếu cho các bệnh viện khác triển khai.

Đây là nền tảng cốt lõi giúp đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ công tác chuyên môn, quản trị và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Bệnh viện cũng vừa vinh danh nhóm biên tập "Thư viện sức khỏe UMC", với sự tham gia của 267 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Chỉ trong 5 tháng triển khai, đội ngũ đã xây dựng hơn 1.000 bài viết chuyên môn, với sự hỗ trợ từ công nghệ AI Agents trong việc biên soạn nội dung.

Lãnh đạo Bệnh viện khẳng định, toàn bộ nội dung của thư viện sức khỏe này đều được kiểm duyệt chặt chẽ bởi hội đồng chuyên gia.

Việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chuyên môn vững chắc không chỉ lan tỏa tri thức y khoa chính thống, chuẩn mực đến cộng đồng mà còn khẳng định cam kết của UMC trong việc lấy tri thức làm nền tảng chăm sóc sức khỏe bền vững.

Hệ thống bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được Bộ Y tế đánh giá cao (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc chia sẻ, những thành quả hôm nay là nền tảng để bệnh viện tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện đại học dẫn đầu trong chuyển đổi số y tế tại Việt Nam.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng dữ liệu, hoàn thiện và chuẩn hóa các giải pháp số, từng bước mở rộng chuyển giao, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cá thể hóa chăm sóc sức khỏe.

Tất cả giải pháp cải tiến đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, tối ưu trải nghiệm người bệnh và phát triển bệnh viện theo mô hình hiện đại, thông minh, nhân văn", phía Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cam kết.