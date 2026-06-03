Bệnh viện ở TPHCM liên tiếp cấp cứu trẻ nguy kịch vì những lý do không ngờ

Tối 2/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp gặp phải tai nạn nguy hiểm.

Cây tăm đâm vào tim sau sự cố hóc dị vật

Điển hình là trường hợp bé trai tên R.C.K. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được chuyển đến TPHCM cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốc, suy tim cấp, viêm mủ màng ngoài tim nguy kịch.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng khoa Tim mạch, trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị phải đặt nội khí quản cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch và sử dụng nhiều loại kháng sinh phối hợp cho bệnh nhi. Ngay sau đó, bé trai được chuyển mổ khẩn cấp để giải áp tim.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận dịch mủ và giả mạc (lớp màng viêm) đã bao bọc toàn bộ hệ thống trái tim, tĩnh mạch chủ trên - dưới của bé. Đặc biệt, ê-kíp bất ngờ phát hiện một chiếc tăm tre đâm vào mặt sau thất phải của tim. Đây cũng là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập gây ra viêm nhiễm, tràn mủ màng tim.

Sau khi lấy dị vật, ê-kíp làm sạch ổ mủ, điều trị kháng sinh liều cao để kiểm soát tình hình. Hiện tại, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm, tiếp tục được theo dõi sát sao.

Dị vật là chiếc tăm tre đâm vào màng tim bệnh nhân được bác sĩ phát hiện khi phẫu thuật (Ảnh: BV).

Bác sĩ Ngọc Phượng nhận định, bệnh nhi có khả năng bị hóc tăm tre trước đó. Dị vật nuốt phải di chuyển theo đường tiêu hoá, và bằng cách nào đó đâm vào thất phải của tim. Đáng chú ý, cả bản thân bệnh nhi và gia đình đều không biết bé đã nuốt dị vật khi nào.

Dù đã qua cơn nguy kịch, về lâu dài, trẻ có nguy cơ mắc bệnh tim mạn tính như viêm màng ngoài tim co thắt, cần phải tái khám định kỳ.

Cảnh giác những tai nạn ngày hè ở trẻ nhỏ

Cũng trong những ngày gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận cấp cứu một bé trai 7 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai) bị chấn thương nặng vì sự cố tại trường. Theo bệnh sử, trước đó bé đùa giỡn cùng bạn trên lớp học và vô tình trượt ngã, đập mạnh vùng hông phải vào góc bục giảng.

Sau tai nạn, bé liên tục than đau tức vùng hông phải và đi ra nước tiểu đỏ. Kết quả chụp CT tại cơ sở y tế địa phương ghi nhận bé bị chấn thương thận phải.

Khi chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2, tình trạng tiểu máu của bé vẫn tiếp diễn. Đáng lo ngại hơn khi qua các xét nghiệm theo dõi, chỉ số hồng cầu trong máu của bé liên tục sụt giảm, báo hiệu tình trạng chảy máu từ quả thận bị dập vỡ vẫn đang âm thầm diễn ra.

Trước tình thế này, bé được chỉ định truyền máu để bồi hoàn lượng máu mất, song song với việc áp dụng một phác đồ điều trị bảo tồn nghiêm ngặt. Bệnh nhi được yêu cầu nằm bất động hoàn toàn tại giường, hạn chế tối đa mọi vận động, kết hợp theo dõi sát sao sinh hiệu và hỗ trợ nội khoa tích cực.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và tuân thủ tuyệt đối chế độ nghỉ ngơi, tình trạng chảy máu của thận dần được kiểm soát. Đến nay, bé đã vượt qua cửa tử mà không cần trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tư vấn cho một trường hợp bệnh nhi bị tai nạn nguy hiểm (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, chấn thương thận ở trẻ em chủ yếu xuất phát từ tai nạn sinh hoạt như té xe đạp, leo trèo, xô đẩy nhau khi vui chơi...

Đối với dạng chấn thương này, y học hiện đại ưu tiên tối đa phương pháp điều trị bảo tồn để giữ lại tạng cho bệnh nhi. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi trẻ phải được chăm sóc, bất động và theo dõi cực kỳ sát sao tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ phương tiện hồi sức.

Nếu chủ quan không được theo dõi kỹ, tình trạng chảy máu ồ ạt có thể đẩy trẻ vào cơn sốc mất máu nguy hiểm. Khi đó, bác sĩ bắt buộc phải can thiệp mổ cấp cứu và nguy cơ phải cắt bỏ quả thận là rất cao.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch khuyến cáo, mùa hè là thời điểm các tai nạn sinh hoạt gia tăng đột biến, do trẻ có nhiều thời gian vui chơi, chạy nhảy. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý việc dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ, tránh các trò chơi xô xát mạnh, leo trèo nguy hiểm.

Nếu trẻ bị té ngã, va đập mạnh vùng bụng/hông/thắt lưng và than đau hoặc có dấu hiệu tiểu máu, cha mẹ cần lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên sâu, có chuyên khoa Thận - Niệu và Hồi sức Nhi để được thăm khám và can thiệp kịp thời