Bệnh viện ở TPHCM đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong xét nghiệm y học

Ngày 10/4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết, nơi này vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong lĩnh vực xét nghiệm y học.

Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng khoa Xét nghiệm đạt ISO (Ảnh: BVCC).

Chứng nhận quốc tế với tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế chuyên biệt dành cho các phòng xét nghiệm y học, với các yêu cầu chặt chẽ về năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 15189:2022 yêu cầu kiểm soát toàn bộ quy trình xét nghiệm qua ba giai đoạn: trước, trong và sau xét nghiệm.

Ở giai đoạn trước xét nghiệm, các yếu tố như tiếp nhận, nhận diện, bảo quản và vận chuyển mẫu được thực hiện theo quy định chặt chẽ. Trong giai đoạn xét nghiệm, các bước phân tích được kiểm soát nhằm bảo đảm độ chính xác và độ lặp lại của kết quả.

Sau xét nghiệm, việc trả kết quả, lưu trữ và truy xuất dữ liệu được chuẩn hóa để bảo đảm tính nhất quán và minh bạch.

Để đạt chứng nhận ISO 15189:2022, các cơ sở y tế phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí, từ năng lực nhân sự, quy trình chuyên môn đến hệ thống kiểm soát chất lượng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, phòng xét nghiệm vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng với các hoạt động nội kiểm được thực hiện thường xuyên, đồng thời tham gia các chương trình ngoại kiểm nhằm đánh giá khách quan chất lượng xét nghiệm.

Điều này giúp bảo đảm kết quả xét nghiệm có độ tin cậy cao và phù hợp với yêu cầu trong thực hành xét nghiệm y học.

Kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm theo quy trình chuẩn, bảo đảm độ chính xác và độ tin cậy kết quả (Ảnh: BVCC).

Song song đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã triển khai đầu tư trang thiết bị, xây dựng quy trình vận hành và đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm chuẩn hóa hoạt động xét nghiệm.

Phòng xét nghiệm được tổ chức theo hướng kiểm soát chất lượng xuyên suốt, trong đó từng bước của quy trình đều được giám sát và đánh giá định kỳ. Đội ngũ nhân sự được đào tạo phù hợp với yêu cầu chuyên môn trong thực hành xét nghiệm, bảo đảm tuân thủ các quy định về kỹ thuật và an toàn.

Các yếu tố này góp phần bảo đảm tính ổn định trong vận hành, đáp ứng yêu cầu trong thực hành xét nghiệm y học và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc Phòng Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 không chỉ là sự ghi nhận chuyên môn, mà còn thể hiện mức độ hoàn thiện trong tổ chức và vận hành theo chuẩn quốc tế, nơi các quy trình được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ.

Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm của Bệnh viện Nam Sài Gòn được đầu tư và vận hành theo quy trình kiểm soát chất lượng (Ảnh: BVCC).

Gia tăng độ tin cậy kết quả xét nghiệm, hỗ trợ điều trị

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, trong thực hành y học, kết quả xét nghiệm là một trong những căn cứ quan trọng để bác sĩ chẩn đoán, theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị

Khi quy trình xét nghiệm được kiểm soát, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả được nâng cao, góp phần giảm thiểu sai số trong quá trình phân tích.

Chuẩn ISO 15189:2022 giúp bảo đảm tính nhất quán giữa các lần xét nghiệm, từ đó hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định điều trị phù hợp. Đồng thời, việc chuẩn hóa quy trình cũng góp phần tối ưu hoạt động xét nghiệm, giúp việc xử lý và trả kết quả được thực hiện một cách hiệu quả.

“Phía sau mỗi kết quả xét nghiệm là cả một chuỗi quy trình được kiểm soát chặt chẽ, từ khâu xử lý mẫu đến phân tích và đối chiếu. Người bệnh có thể chỉ thấy một con số, nhưng với chúng tôi là kết quả của nhiều lớp kiểm soát chất lượng", ông Nguyễn Văn Toàn nói.

Người bệnh được tiếp cận dịch vụ trong môi trường chuyên nghiệp với quy trình chăm sóc được chuẩn hóa (Ảnh: BVCC).

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022, đồng thời mở rộng danh mục xét nghiệm phù hợp với nhu cầu chẩn đoán và điều trị.

"Việc đạt chứng nhận không chỉ là cột mốc về chuyên môn, mà còn là nền tảng để bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng", phía Bệnh viện Nam Sài Gòn nói.