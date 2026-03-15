Bệnh viện ở TPHCM báo cáo hàng loạt trường hợp có khối u ác tính hiếm gặp
(Dân trí) - Từ tháng 2/2025 đến tháng 2/2026, một bệnh viện ở TPHCM đã phẫu thuật cắt khối tá tụy để điều trị cho nhiều trường hợp được xác định mang khối u ác tính hiếm gặp.
Tại hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư", diễn ra ở TPHCM ngày 14/3, TS.BS Nguyễn Quốc Vinh, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã có bài báo cáo về kết quả phẫu thuật cắt khối tá tụy điều trị u quanh bóng Vater của nơi này thời gian qua.
Theo báo cáo, vùng tá tụy là khu vực có nhiều cấu trúc giải phẫu rất phức tạp và quan trọng, mang tính sống còn, trong đó có bóng Vater. Đây là nơi ống mật chủ và ống tụy đổ vào tá tràng - vị trí trọng yếu trong hệ tiêu hóa.
U quanh bóng Vater là một nhóm bệnh lý xoay quanh vùng giải phẫu bán kính 2cm quanh nhú Vater. Trong đó, ung thư bóng Vater là một loại khối u ác tính hiếm gặp, thường gây vàng da tắc mật sớm, chán ăn, sụt cân... Phẫu thuật cắt khối tá tụy là phương pháp điều trị triệt để bệnh duy nhất.
Từ tháng 2/2025 đến tháng 2/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã phẫu thuật cắt khối tá tụy cho 17 trường hợp mang khối u quanh bóng Vater. Tiến hành giải phẫu bệnh, có 16 trường hợp được xác định là u ác tính (gồm 5 trường hợp carcinoma ống mật, 5 bệnh nhân carcinoma nhú Vater, 8 ca ung thư đầu tụy).
Hầu hết bệnh nhân mang dấu hiệu lâm sàng chính là tắc mật. Có 2 trường hợp ghi nhận tiền sử đã phẫu thuật ổ bụng trước đó, 2 ca tiền căn viêm tụy. Về phương pháp phẫu thuật, 9 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi và 8 trường hợp mổ mở, với thời gian nằm viện trung bình gần 12 ngày.
Theo TS.BS Nguyễn Quốc Vinh, ngoài một vài biến chứng nhỏ được ghi nhận, tất cả bệnh nhân nêu trên đều được phẫu thuật thành công, điều trị nội khoa ổn định trước khi xuất viện. Toàn bộ bệnh nhân ung thư đều được nạo hạch tiêu chuẩn, giúp chất lượng sống được cải thiện tốt sau can thiệp.
Hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư" được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị ung thư cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.
Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Viện Ung thư Dana-Farber (Hoa Kỳ), là trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu thế giới trực thuộc Trường Y Harvard.
Tại hội thảo, PGS.TS.BS Wendy Y. Chen, chuyên gia ung bướu của Dana-Farber cùng các diễn giả trong nước đã trình bày các báo cáo khoa học liên quan đến những tiến bộ trong điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư, như: Chẩn đoán và dịch vụ điều trị ung thư và tại giường và tại nhà dành cho người bệnh; Kết quả điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn; Điều trị Ung thư vú với Her+ và giai đoạn sớm...
Bên cạnh các phần trình bày chuyên đề, chương trình còn các phiên thảo luận khoa học, tạo cơ hội để các bác sĩ và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực ung bướu.
ThS.BSCKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, việc tổ chức hoạt động khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế là một trong những nỗ lực của đơn vị, nhằm cập nhật kiến thức y khoa, tăng cường trao đổi học thuật và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.
Thông qua hội thảo, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển chuyên môn sâu rộng, góp phần đưa những tiến bộ y học trong lĩnh vực ung bướu đến gần hơn với người bệnh tại Việt Nam.