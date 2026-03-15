Bệnh viện ở TPHCM báo cáo hàng loạt trường hợp có khối u ác tính hiếm gặp

Tại hội thảo khoa học "Cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư", diễn ra ở TPHCM ngày 14/3, TS.BS Nguyễn Quốc Vinh, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã có bài báo cáo về kết quả phẫu thuật cắt khối tá tụy điều trị u quanh bóng Vater của nơi này thời gian qua.

Theo báo cáo, vùng tá tụy là khu vực có nhiều cấu trúc giải phẫu rất phức tạp và quan trọng, mang tính sống còn, trong đó có bóng Vater. Đây là nơi ống mật chủ và ống tụy đổ vào tá tràng - vị trí trọng yếu trong hệ tiêu hóa.

U quanh bóng Vater là một nhóm bệnh lý xoay quanh vùng giải phẫu bán kính 2cm quanh nhú Vater. Trong đó, ung thư bóng Vater là một loại khối u ác tính hiếm gặp, thường gây vàng da tắc mật sớm, chán ăn, sụt cân... Phẫu thuật cắt khối tá tụy là phương pháp điều trị triệt để bệnh duy nhất.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 2/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã phẫu thuật cắt khối tá tụy cho 17 trường hợp mang khối u quanh bóng Vater. Tiến hành giải phẫu bệnh, có 16 trường hợp được xác định là u ác tính (gồm 5 trường hợp carcinoma ống mật, 5 bệnh nhân carcinoma nhú Vater, 8 ca ung thư đầu tụy).

Hầu hết bệnh nhân mang dấu hiệu lâm sàng chính là tắc mật. Có 2 trường hợp ghi nhận tiền sử đã phẫu thuật ổ bụng trước đó, 2 ca tiền căn viêm tụy. Về phương pháp phẫu thuật, 9 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi và 8 trường hợp mổ mở, với thời gian nằm viện trung bình gần 12 ngày.

Theo TS.BS Nguyễn Quốc Vinh, ngoài một vài biến chứng nhỏ được ghi nhận, tất cả bệnh nhân nêu trên đều được phẫu thuật thành công, điều trị nội khoa ổn định trước khi xuất viện. Toàn bộ bệnh nhân ung thư đều được nạo hạch tiêu chuẩn, giúp chất lượng sống được cải thiện tốt sau can thiệp.