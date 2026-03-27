Bệnh viện Hồng Ngọc đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo tiền lâm sàng hiện đại

Mô hình đào tạo mô phỏng - nền tảng nâng cao năng lực nhân viên y tế và chuẩn hóa chất lượng điều trị

Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng - BVĐK Hồng Ngọc ra đời với sứ mệnh xây dựng một môi trường học tập chuyên nghiệp, nơi đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế được thực hành kỹ năng trên các mô hình và hệ thống mô phỏng hiện đại trước khi áp dụng trực tiếp trên người bệnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Văn Tuấn Nhật - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Ngọc nhấn mạnh: “Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng không chỉ góp phần chuẩn hóa thực hành y khoa tại bệnh viện, mà còn đóng vai trò như một cánh tay nối dài, lan tỏa kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tới cộng đồng, giúp nhiều người có thể chủ động hỗ trợ khi xảy ra tình huống khẩn cấp”.

Các lớp học tại trung tâm được triển khai theo lộ trình bài bản, liên tục cập nhật kiến thức y khoa mới (Ảnh: BVCC).

Trung tâm được xây dựng theo định hướng ứng dụng mô phỏng lâm sàng (simulation-based training) - phương pháp đào tạo tiên tiến hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Úc hay Nhật Bản.

Tại các hệ thống y tế này, mô phỏng lâm sàng được xem là tiêu chuẩn trong đào tạo y khoa, đặc biệt trong huấn luyện kỹ năng cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và xử trí tình huống nguy cấp.

Việc triển khai trung tâm mô phỏng tiền lâm sàng góp phần chuẩn hóa quy trình, giảm sai sót, nâng cao khả năng phản xạ và xử lý tình huống, mang lại sự an toàn cho người bệnh. Đồng thời, trung tâm còn hướng tới phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức liên tục nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và góp phần cải thiện hiệu quả điều trị một cách bền vững.

Chia sẻ về định hướng phát triển, TS.BS Lê Lan Phương - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng cho biết trung tâm hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo tiền lâm sàng hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà trung tâm còn chú trọng kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả giữa các nhân viên y tế, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn trong chăm sóc, điều trị người bệnh.

TS.BS Lê Lan Phương - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: BVCC).

Đầu tư công nghệ cảm biến hiện đại, bắt nhịp xu hướng y khoa tiên tiến

Với nền tảng hạ tầng và hệ thống trang thiết bị hiện đại, BVĐK Hồng Ngọc đã đầu tư đồng bộ cho Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng các mô hình mô phỏng y khoa thế hệ mới, thiết bị thực hành và công nghệ giả lập tình huống, cho phép tái hiện đa dạng các kịch bản lâm sàng từ cơ bản đến phức tạp, đặc biệt trong cấp cứu, hồi sức và xử trí tình huống nguy cấp.

Khác với các mô hình đào tạo truyền thống, hệ thống tại trung tâm tích hợp cảm biến hiện đại, có khả năng phản hồi đánh giá khách quan năng lực học viên. Đồng thời, các tình huống giả lập trên phần mềm tái hiện đầy đủ các chỉ số sinh tồn, nhịp thở và ECG giúp học viên tiếp cận sát với thực tế và nâng cao năng lực xử lý tình huống.

Phòng mô phỏng tích hợp cảm biến hiện đại, tái hiện các tình huống giả lập như thực tế (Ảnh: BVCC).

Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng - BVĐK Hồng Ngọc triển khai các chương trình đào tạo đa dạng, trọng tâm là các khóa Hồi sinh tim phổi cơ bản và nâng cao (BLS, ACLS) theo tiêu chuẩn của American Heart Association (AHA) - Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ xây dựng, đào tạo cấp cứu nội viện CODE BLUE, sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ thuật, thủ thuật cơ bản cho bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời cung cấp các khóa sơ cấp cứu cho các đơn vị có nhu cầu.

Trung tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác với các đơn vị y tế, đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Các chương trình đào tạo tại trung tâm được thiết kế đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống phòng mô phỏng được xây dựng đồng bộ bao gồm: phòng ICU, phòng mổ, phòng điều trị nội trú, phòng điều khiển tình huống mô phỏng, khu vực đào tạo lý thuyết và phản hồi thảo luận rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, trung tâm quy tụ đội ngũ giảng viên là các bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm lâm sàng và đào tạo, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng chương trình và trực tiếp hướng dẫn thực hành cho học viên (Ảnh: BVCC).

Giảng dạy trực tiếp là các bác sĩ của BVĐK Hồng Ngọc, giàu kinh nghiệm điều trị và đào tạo (Ảnh: BVCC).

Việc thành lập Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng được xem là một bước đi trong chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn của BVĐK Hồng Ngọc, hướng tới đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. Trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo nội bộ mà còn được định hướng phát triển thành đơn vị đào tạo trong lĩnh vực mô phỏng y khoa, huấn luyện kỹ năng lâm sàng cho sinh viên, nhân viên y tế và cộng đồng.