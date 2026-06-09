Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam vận hành 2 robot phẫu thuật thế hệ mới

Kỷ lục hơn 500 ca phẫu thuật ung thư và bệnh khó trong một năm

Tại Đông Nam Á, robot Da Vinci Xi hiện được triển khai ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Trong số 6 hệ thống đang hoạt động tại 5 bệnh viện ở Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM là đơn vị đầu tiên sở hữu đồng thời hai “siêu robot” này.

Đội ngũ chuyên gia phẫu thuật robot Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM trong ngày đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai (Ảnh: BVCC).

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết đến nay hệ thống bệnh viện đã thực hiện hàng nghìn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân.

Trong đó, gần 400 ca mổ ở nhiều chuyên khoa với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, tỷ lệ thành công 100%. Phần lớn là các ca bệnh khó và phức tạp như phẫu thuật ung thư phổi, gan, dạ dày, thực quản, đại trực tràng, thận, tuyến tiền liệt, tuyến ức, cổ tử cung, tử cung…

Kết quả cho thấy phẫu thuật bằng robot giúp người bệnh giảm hơn 70% lượng máu mất so với mổ mở, kiểm soát tốt biến chứng sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện còn 3-5 ngày, qua đó giảm chi phí hậu phẫu, giảm gánh nặng tài chính, giúp nhiều người bệnh tiếp cận công nghệ điều trị tiên tiến ngay trong nước.

Ông Donald 67 tuổi, quốc tịch Canada, hồi phục sau 1 ngày phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

Không chỉ thu hút người bệnh trong nước, Bệnh viện Tâm Anh còn ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế. Hiện kiều bào và người nước ngoài chiếm gần 20% tổng số ca phẫu thuật robot tại bệnh viện, cho thấy sức hút ngày càng lớn của y tế Việt Nam trong lĩnh vực điều trị công nghệ cao.

Trong khi một ca phẫu thuật robot tại Singapore có thể lên tới gần 60.000 USD, tại Tâm Anh chi phí khoảng 5.000-8.000 USD với cùng nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế. Đặc biệt, từ năm 2026, nhiều danh mục phẫu thuật robot đã được bảo hiểm y tế (BHYT) hỗ trợ thanh toán một phần chi phí, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ y khoa tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia hùng hậu làm chủ robot

Bệnh viện Tâm Anh hiện quy tụ đội ngũ phẫu thuật viên hàng đầu Việt Nam và khu vực, trong đó có 12 chuyên gia được đào tạo bài bản, làm chủ hoàn toàn hệ thống robot Da Vinci Xi ở các chuyên khoa tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực - mạch máu và sản phụ khoa.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM hiện là chuyên gia Việt Nam đầu tiên được hãng cấp quyền đào tạo và chuyển giao phẫu thuật robot Da Vinci Xi cho các bệnh viện quốc tế trong khu vực.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên đào tạo và chuyển giao phẫu thuật robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện EMC, Indonesia (Ảnh: BVCC).

Điều này cho thấy tín hiệu tích cực khi y tế Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực với các nước có nền y học phát triển trong khu vực và trên thế giới, hiện thực hóa định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 72 NQ/TW về phát triển đột phá y tế Việt Nam trong thời đại mới.

“Vũ trụ” robot và siêu máy hiện đại hỗ trợ điều trị

Không chỉ đầu tư robot phẫu thuật, Bệnh viện Tâm Anh còn xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao quy mô lớn nhằm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị toàn diện.

Song hành cùng hai robot Da Vinci Xi là hàng loạt thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới như robot phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống Modus V Synaptive, robot thay khớp chủ động Cuvis-Joint, robot can thiệp tim - mạch máu Artis Pheno, hệ thống xét nghiệm, giải phẫu bệnh, chụp CT, MRI ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái các robot phẫu thuật và can thiệp điều trị hiện đại (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện còn sở hữu hệ thống các máy xạ trị Versa HD hiện đại, thực hiện các kỹ thuật xạ trị cao cấp như điều biến liều, điều biến thể tích, định vị thân, theo dõi khối u theo thời gian thực. Đặc biệt, là hệ thống siêu máy xạ trị ung thư Proton tích hợp AI đầu tiên tại châu Á MEVION S250-FIT trị giá hơn 2.000 tỷ đồng sẽ sớm được đưa vào vận hành, phục vụ người dân.

Siêu máy hiện đại chẩn đoán, điều trị ung thư tại Bệnh viện Tâm Anh.

Sự kết hợp giữa nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái thiết bị hiện đại, đồng bộ từ tầm soát, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật robot và xạ trị kỹ thuật cao đã giúp Tâm Anh làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp, giúp người bệnh được điều trị công nghệ cao ngay trong nước, tiết kiệm đáng kể chi phí so với điều trị ở nước ngoài.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á gần 2.000 tỷ đồng được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua, sắp đưa vào vận hành (Ảnh: BVCC).

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Các siêu máy và robot phẫu thuật thế hệ mới hỗ trợ chẩn đoán và điều trị an toàn, chính xác, phục hồi nhanh", với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

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