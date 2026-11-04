Ngày 4/11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã phẫu thuật lấy u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho nam bệnh nhân người Mỹ. Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng.

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu 2 chân, đi lại khó khăn.

Nam bệnh nhân người Mỹ phục hồi sức khỏe tốt sau phẫu thuật u tủy sống (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước 3cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Bác sĩ Lê Quang Huy, Khoa Ngoại thần kinh cho biết khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, cao 1,95m và nặng 165kg. Đây là một yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới, có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết việc người bệnh Mỹ lựa chọn bệnh viện để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho các bác sĩ phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, với loại phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Mỹ có thể lên đến 35.000-60.000 USD (tương đương từ 900 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí điều trị ca bệnh này tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ 20-30 triệu đồng.