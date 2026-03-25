Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động hơn 21 tỷ đồng hỗ trợ người bệnh khó khăn

Ngày 24/3, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức lễ tôn vinh những đóng góp của đội ngũ làm công tác xã hội trong bệnh viện.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều cá nhân của Phòng Công tác xã hội được Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khen thưởng. Bệnh viện cũng tri ân các cơ quan báo chí, trong đó có Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên vì đã tích cực đồng hành trong hoạt động công tác xã hội năm 2025.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Trong thời gian gần đây, bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành cùng Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có trường hợp nữ sinh viên cầu cứu cho ba là ông Huỳnh Ngọc Khởi (52 tuổi, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng). Hoàn cảnh này được hỗ trợ hơn 174 triệu đồng.

Hay hoàn cảnh của anh Phan Anh Văn (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) trong bài viết "Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai", được hỗ trợ hơn 222 triệu đồng.

Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đà Nẵng được thành lập từ tháng 6/2016. Hiện đơn vị có 24 cán bộ, nhân viên với nhiều chuyên môn khác nhau, đảm nhiệm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người bệnh, truyền thông, kết nối các nguồn lực xã hội.

Trong năm 2025, phòng đã tiếp nhận, giải đáp gần 3.000 cuộc gọi, đồng thời xử lý nhiều ý kiến phản hồi thông qua hệ thống hòm thư góp ý.

Phòng cũng hỗ trợ 245 trường hợp người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 3.817 người mắc bệnh hiểm nghèo, kết nối các tổ chức, cá nhân thiện nguyện hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,38 tỷ đồng.

Đại diện Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên (thứ 3 từ trái qua) nhận hoa từ Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết sau gần 10 năm hoạt động, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa bệnh viện, người bệnh và cộng đồng. Tổng nguồn lực huy động trong giai đoạn này đạt hơn 21 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 8.000 lượt người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

“Những hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm”, ông Nhân nhấn mạnh.