Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận

Chiều 8/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ long trọng tổ chức hội nghị báo cáo hành trình 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận, đánh dấu thành công 20 ca ghép thận, mang lại hy vọng sống mới cho nhiều bệnh nhân.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ biểu dương tập thể đội ngũ y tế bệnh viện và cảm ơn sự chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy và các chuyên gia (Ảnh: Trung Phạm)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói riêng và ngành y tế thành phố nói chung trong việc tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết từ ca ghép thận thành công đầu tiên vào ngày 25/4/2024, bệnh viện đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 của cả nước và là bệnh viện đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) triển khai thành công kỹ thuật cao này.

Tính đến tháng 4 năm nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, bao gồm 15 ca cùng huyết thống, 3 ca từ vợ chồng và 2 ca từ người hiến chết não.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng).

"Những thành quả trong ngành y không thể đo đếm bằng những con số đơn thuần mà bằng niềm hy vọng được thắp lên, bằng giọt nước mắt hạnh phúc của người bệnh.

Đối với người dân ĐBSCL, người bệnh giờ đây không còn phải mang quá nhiều nỗi lo khi phải di chuyển xa để được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu. Gia đình người bệnh cũng giảm bớt gánh nặng về thời gian, chi phí đi lại và công sức chăm sóc,” Bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Vũ, trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đặt mục tiêu duy trì công suất tối thiểu 1 cặp ghép/tháng và tăng cường khai thác nguồn hiến từ người chết não.

Đồng thời, bệnh viện sẽ chính thức triển khai kỹ thuật ghép gan từ quý I năm 2027 và ghép tim. Một quỹ hỗ trợ bệnh nhân cũng sẽ được thành lập nhằm xây dựng nguồn tài chính bền vững cho người hiến và người được ghép thận.

Một ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Anh Võ Văn Nguyễn (35 tuổi, trú tại Cà Mau), một trong 20 bệnh nhân được ghép thận thành công, đã bày tỏ sự xúc động khi bản thân may mắn nhận được thận từ em trai.

“Tôi bị suy thận từ cuối năm 2021 và được phẫu thuật tại bệnh viện vào tháng 11/2025. Rất biết ơn vì được y bác sĩ tận tâm cứu chữa, tới nay tôi đã có thể sinh hoạt và khỏe mạnh như người bình thường. Đây là điều mà một người bị suy thận giai đoạn cuối như tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến,” anh Nguyễn chia sẻ.