Liên tục có ca uống thuốc còn nguyên vỏ phải cấp cứu

Ngày 2/11, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, đơn vị đã cấp cứu 9 trường hợp uống thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn.

Trong đó, 8 ca được nội soi gắp dị vật (phần lớn vỉ thuốc mắc tại thực quản), một bệnh nhân 66 tuổi bị xuyên thủng ruột non phải phẫu thuật cắt đoạn ruột. Sau mổ và điều trị tích cực, người bệnh này đã qua cơn nguy hiểm.

Theo ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo, khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vỏ thuốc (hay vỉ thuốc) gồm phần nhựa giữ viên thuốc và màng nhôm, khi bị cắt thành từng ô nhỏ có thể tạo ra các góc nhọn, cạnh sắc.

Nếu bị nuốt, vỉ thuốc có thể mắc tại thực quản hoặc di chuyển xuống dạ dày, ruột và gây tổn thương thành ống tiêu hóa. Khi xảy ra thủng ruột, vi khuẩn và chất chứa trong lòng ruột có thể thoát ra ngoài, gây áp xe, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí sốc và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng người bệnh.

Điều đáng lưu ý là người bệnh không phải lúc nào cũng nhận biết mình đã uống nhầm vỉ thuốc, khi triệu chứng có thể xuất hiện muộn và dễ nhầm với những bệnh lý khác. Mảnh vỏ thuốc cũng có thể không nhìn thấy trên X-quang (thậm chí một số trường hợp CT cũng không phát hiện), khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn.

Viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn được phát hiện qua nội soi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trước đây từng tiếp nhận cấp cứu một cụ bà hơn 80 tuổi, vào viện với bệnh cảnh đau bụng, buồn nôn, sốt cao và khó thở.

Theo bệnh sử, người phụ nữ có nhiều bệnh nền và phải sử dụng nhiều loại thuốc mỗi ngày, ảnh chụp CT bụng gợi ý tình trạng thủng đại tràng do dị vật. Quá trình phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ phát hiện trong bụng bệnh nhân có viên thuốc còn nguyên vỉ, cạnh sắc của vỉ thuốc đã đâm thủng đại tràng, gây ổ áp xe và nhiễm khuẩn nặng.

Đáng chú ý, cả người bệnh và gia đình đều không biết viên thuốc đã bị nuốt cả vỉ từ lúc nào. Dù được phẫu thuật, điều trị kháng sinh, thở máy và lọc máu liên tục, người bệnh diễn tiến sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi.

Ghi nhớ 4 bước "nhìn - bóc - kiểm - uống"

ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo cảnh báo, nguy cơ nuốt viên thuốc còn nguyên vỏ cao hơn ở người cao tuổi phải sử dụng nhiều thuốc hằng ngày, nhất là người có thị lực kém, run tay, đeo hàm giả, suy giảm trí nhớ hoặc thường uống nhiều viên cùng lúc.

Việc cắt vỉ thành từng ô nhỏ để chia thuốc sẵn cũng có thể làm tăng nguy cơ nhầm lẫn giữa viên thuốc đã bóc và viên còn nguyên vỉ. Do đó, với những trường hợp gặp khó khăn khi tự quản lý thuốc, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khuyến cáo người thân nên hỗ trợ chuẩn bị, kiểm tra và quan sát trong quá trình uống.

Khi nghi ngờ hoặc xác định nuốt phải thuốc còn nguyên vỉ, người bệnh cần đi cấp cứu ngay, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng. Các dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm nuốt đau, khó nuốt, đau ngực bụng, nôn, sốt, nôn ra máu, phân đen hoặc lẫn máu. Nếu xuất hiện khó thở, nghẹt thở, lơ mơ hoặc bất tỉnh, cần gọi tổng đài cấp cứu.

Trong thời gian chờ được thăm khám, không nên gây nôn, móc họng hoặc cố nuốt cơm, chuối để đẩy dị vật xuống, vì cạnh sắc có thể làm tổn thương nặng hơn. Người bệnh cũng không nên tự sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc chỉ uống thuốc giảm đau, hạ sốt rồi tiếp tục theo dõi tại nhà.

Nếu có thể, nên mang theo phần vỉ còn lại, vỉ thuốc cùng loại hoặc đơn thuốc đang sử dụng để bác sĩ có thêm thông tin, nhưng không trì hoãn việc đến bệnh viện.

Một trường hợp bệnh nhân nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỉ, phải đi cấp cứu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Để phòng ngừa sự cố trên, người sử dụng thuốc có thể ghi nhớ 4 bước "nhìn - bóc - kiểm - uống".

Theo đó, hãy chuẩn bị thuốc ở nơi đủ ánh sáng, đối chiếu đúng thuốc, liều và thời điểm sử dụng; lấy viên thuốc hoàn toàn khỏi vỉ; kiểm tra lại để bảo đảm không còn mảnh nhựa, nhôm; cuối cùng mới uống theo hướng dẫn. Không nên đưa thuốc còn nguyên vỉ vào miệng để cắn, ngậm hoặc mút.

"Với người cao tuổi, người nhìn kém, hay quên, người chăm sóc cần chủ động hỗ trợ và kiểm tra từng viên trước khi uống. Nếu sử dụng hộp chia liều thuốc, nên trao đổi với dược sĩ vì không phải loại thuốc nào cũng phù hợp để lấy khỏi bao bì từ trước.

Trường hợp người bệnh thường xuyên khó nuốt, ho hoặc sặc khi uống thuốc cũng cần được giới chuyên môn tư vấn để có cách sử dụng phù hợp", ThS.DS Nguyễn Quan Như Hảo nhấn mạnh.