Chiều 18/5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ vinh danh chuyên gia, người tài năng năm 2026 và ra mắt cuốn sách “Chân dung chuyên gia, người tài năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2026”.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, con người luôn là giá trị cốt lõi, là nền tảng tạo nên uy tín, vị thế, thương hiệu và bản sắc riêng của bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai vinh danh 329 chuyên gia, người tài năng (Ảnh: Thế Anh).

"Lễ vinh danh không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ chuyên gia, người tài năng mà còn thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với những giá trị bền vững mà các thế hệ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã dày công vun đắp suốt hơn một thế kỷ qua", PGS Cơ nhấn mạnh.

Ông cho biết, việc xét chọn chuyên gia, người tài năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 được triển khai nghiêm túc, khoa học, công khai, minh bạch và khách quan, trên cơ sở các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, hệ thống tiêu chí xét chọn được xây dựng toàn diện, chú trọng cả năng lực chuyên môn, thành tựu khoa học, khả năng dẫn dắt chuyên ngành, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế cũng như phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và uy tín trong cộng đồng chuyên môn.

Đối với đội ngũ chuyên gia, Bệnh viện ưu tiên những cá nhân có trình độ chuyên môn sâu, làm chủ các kỹ thuật cao, có khả năng dẫn dắt chuyên ngành, chủ trì nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành Y tế.

Đối với người tài năng, tiêu chí tập trung vào năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, hiệu quả điều trị, thành tích nghiên cứu khoa học, khả năng hội nhập quốc tế và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sau quá trình xét chọn nghiêm túc và trách nhiệm, Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn và vinh danh 329 cá nhân, gồm các cố vấn cao cấp, chuyên gia, người tài năng. Đây là những cá nhân xuất sắc đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, y đức và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ Bệnh viện Bạch Mai trong thời kỳ mới.

Tham dự buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao việc Bệnh viện Bạch Mai xây dựng môi trường học thuật hiện đại, nhân văn và sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học người tài năng của Bệnh viện Bạch Mai luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, đam mê nghề nghiệp và truyền cảm hứng đến các thế hệ trẻ xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng phát triển.

Đặc biệt sắp tới, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đi vào hoạt động đưa dịch vụ y tế đến gần dân và giảm tải tại cơ sở 1. Đội ngũ chuyên gia, nhân lực giỏi của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tham gia công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, đảm bảo chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở là tương đương.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Bệnh viện sẽ tiếp tục ưu tiên xây dựng đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện để các tài năng được phát huy tối đa năng lực, cống hiến cho người bệnh, cho ngành Y tế và cho đất nước.