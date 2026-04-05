Bệnh viện Bạch Mai vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử

Ngày 5/4, Bệnh viện Bạch Mai chính thức đưa vào vận hành đồng thời hai hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử (CT đếm photon), hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương rất nhỏ.

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây là cơ sở y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam và là cơ sở đầu tiên ở châu Á vận hành hai hệ thống CT đếm photon NAEOTOM Alpha.

PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết, hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử cho phép phát hiện tổn thương từ rất nhỏ, đánh giá đúng tổn thương (Ảnh: Thành Dương).

Đây là công nghệ chụp cắt lớp vi tính lượng tử đầu tiên trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận về tính an toàn và hiệu quả trong ứng dụng lâm sàng.

Khác với công nghệ CT truyền thống, CT đếm photon có khả năng ghi nhận trực tiếp từng photon tia X, giúp loại bỏ nhiễu tín hiệu điện tử, từ đó nâng cao đáng kể độ tương phản và chất lượng hình ảnh.

"Công nghệ này cho phép phân tích vật chất ở mức độ chi tiết cao hơn, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương rất nhỏ, đánh giá đúng tổn thương, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, thần kinh và ung bướu", PGS Giáp thông tin.

Không chỉ cho phép phát hiện tổn thương từ rất nhỏ, hệ thống mang lại khả năng chụp siêu nhanh, độ phân giải vượt trội, đồng thời tối ưu hóa liều tia và giảm lượng thuốc cản quang sử dụng cho người bệnh.

Theo PGS Giáp, đây là những ưu điểm đặc biệt quan trọng đối với các nhóm bệnh nhân cần chụp lặp lại nhiều lần như bệnh nhân ung thư, tim mạch mạn tính hoặc trẻ em.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian tới, bệnh viện sẽ phối hợp với đối tác triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học thông qua kết hợp giữa năng lực lâm sàng trong nước và nền tảng công nghệ tiên tiến từ Đức.

Theo chuyên gia này, việc đầu tư, vận hành đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, bao gồm các hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, xét nghiệm chuyên sâu, cùng nhiều kỹ thuật cao trong hồi sức, can thiệp và điều trị chuyên khoa, ứng dụng AI giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc người bệnh theo hướng cá thể hóa.