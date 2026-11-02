Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một người đàn ông 64 tuổi bị xuất huyết não.

Người nhà bệnh nhân cảm ơn bác sĩ Phan Đình Chương (Ảnh: T.N.).

Trước đó, ngày 23/10, ông T.V.T. (64 tuổi, ngụ xã Long Điền) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người bên trái. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não, có dấu hiệu đột quỵ, cần phẫu thuật cấp cứu.

Tuy nhiên, gia đình không đồng ý mổ tại đây mà xin chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ Phan Đình Chương, khoa Ngoại Thần kinh, trực tiếp giải thích tình trạng nguy kịch cùng các rủi ro lớn nếu di chuyển đường dài. Dù vậy, người nhà vẫn giữ nguyên ý định.

Đứng trước tình huống khẩn cấp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã chủ động liên hệ trực tuyến với bệnh viện tuyến trên mà gia đình dự định chuyển đến, đề nghị đồng nghiệp tại đây hỗ trợ tư vấn thêm cho thân nhân bệnh nhân.

Nhờ được giải thích tận tình từ cả hai phía, gia đình đồng ý cho ông T. ở lại điều trị. Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật tiến hành mở sọ lấy máu tụ trong não và giải áp.

Bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng. Hiện tại, ông T. đã tỉnh táo, nói đúng tên, thực hiện được y lệnh của bác sĩ dù nửa người bên trái vẫn còn yếu.

Chứng kiến sự hồi phục thần kỳ, gia đình ông T. không giấu được niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị và hỗ trợ phục hồi chức năng.