"Bệnh trẻ em" khiến người phụ nữ toàn thân chuyển đỏ, biến chứng hô hấp

Nguy kịch vì bệnh sởi

Bệnh nhân N.T.B. (42 tuổi, sống tại Phú Thọ) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt cao liên tục, mất nước và nhiễm trùng rõ rệt.

Trước đó khoảng 10 ngày, cháu gái sống cùng nhà mắc sởi. Dù có tiếp xúc gần, chị B. không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu sốt 38,5-39°C nhưng nghĩ là sốt thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau 3 ngày, tình trạng không những không giảm mà còn nặng lên với ho khan, đau họng, mệt mỏi, nôn nhiều.

Ban sởi xuất hiện từ vùng mặt rồi lan toàn thân. Đáng chú ý, bệnh nhân tiêu chảy hơn 10 lần mỗi ngày.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, chị được chẩn đoán mắc sởi. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị không cải thiện, bệnh nhân được chuyển tuyến.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân đã ở ngày thứ 8 của bệnh với nhiều dấu hiệu nặng: sốt 39-40°C, khó thở, SpO2 chỉ 92% khi thở khí trời, ho nhiều, viêm và xuất huyết kết mạc hai mắt.

Bệnh nhân nôn 3-4 lần/ngày, bụng chướng nhẹ, tiêu chảy 7-8 lần/ngày, dẫn đến mất nước rõ rệt. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm CRP tăng cao (43,8 mg/L) và dương tính với virus sởi.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Tiền, Khoa Vi rút - Ký sinh trùng, đây là ca sởi điển hình ở người lớn nhưng diễn biến nặng do biến chứng tiêu hóa, gây rối loạn điện giải và biến chứng hô hấp.

Bệnh nhân được điều trị tích cực: hạ sốt, bù nước và điện giải bằng đường truyền kết hợp đường uống, sử dụng kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn hô hấp, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và dinh dưỡng.

Sau 3 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân hết sốt, tiêu chảy được kiểm soát, giảm ho, đỡ khó thở, tỉnh táo và ăn uống tốt hơn, hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Sởi không chỉ là bệnh của trẻ em

Các bác sĩ cho biết, trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về việc không nên chủ quan với sởi ở người trưởng thành.

Thực tế, người lớn chưa có miễn dịch hoặc chưa từng tiêm vaccine khi mắc sởi thường có nguy cơ diễn biến nặng hơn, dễ xuất hiện biến chứng như viêm phổi, tiêu chảy kéo dài, rối loạn điện giải.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị thêm 2 bệnh nhân mắc sởi, trong đó có một trường hợp chưa tiêm vaccine.

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch, tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Người lớn không rõ tiền sử tiêm chủng cần chủ động tiêm phòng. Đặc biệt, phụ nữ nên hoàn tất tiêm ngừa sởi ít nhất 3 tháng trước khi mang thai do vaccine là loại sống giảm độc lực, chống chỉ định cho phụ nữ đang mang thai.

Khi tiếp xúc với người mắc sởi, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, ho, viêm kết mạc, phát ban, người dân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời.

Người bệnh có thể chăm sóc hỗ trợ tại nhà bằng cách uống đủ nước, bổ sung điện giải, hạ sốt theo hướng dẫn, giữ vệ sinh mắt, mũi, họng. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh.

Bác sĩ khuyến cáo cần nhập viện ngay khi có các dấu hiệu nặng như sốt cao không hạ, khó thở, đau ngực, nôn nhiều, tiêu chảy gây mất nước hoặc mệt lả, lơ mơ để tránh nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.