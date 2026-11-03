Tại đây, ê-kip bác sĩ lựa chọn phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp xương bằng nẹp vít khóa nhằm bảo tồn tối đa khớp vai tự nhiên và xây dựng kế hoạch phục hồi chức năng cá thể hóa.

Bệnh nhân K.N (48 tuổi, quốc tịch Philippines) chụp ảnh cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) (Ảnh: BVCC).

Tin tưởng điều trị tại Việt Nam

Sau tai nạn té ngã tại Philippines, bệnh nhân K.N (48 tuổi, quốc tịch Philippines) bị chấn thương vùng vai trái. Trước tổn thương phức tạp, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) để điều trị chuyên sâu.

Tại AIH, bệnh nhân được BS.CKII Nguyễn Viết Thịnh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp CT khớp vai trái nhằm đánh giá chi tiết tổn thương. Kết quả ghi nhận tình trạng gãy nhiều mảnh phức tạp đầu trên xương cánh tay trái, kèm trật khớp vai - cánh tay. Bên cạnh đó, bác sĩ còn phát hiện một ổ gãy nhỏ không di lệch tại bờ sau, dưới ổ chảo cánh tay.

BS.CKII Nguyễn Viết Thịnh xác định bệnh nhân gãy trật kín đầu trên xương cánh tay trái, phân loại Neer 4 phần. Đây là tổn thương phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật nắn chỉnh, cố định các mảnh gãy, đồng thời bảo tồn mô mềm và nguồn máu nuôi chỏm xương cánh tay nhằm duy trì khả năng bảo tồn khớp tự nhiên.

Kết quả CT scan ghi nhận gãy nhiều mảnh phức tạp đầu trên xương cánh tay trái kèm trật khớp vai - cánh tay (Ảnh: BVCC).

Bảo tồn khớp vai tự nhiên với kỹ thuật kết hợp xương bằng nẹp vít khóa

Sau khi đánh giá đặc điểm tổn thương, BS.CKII Nguyễn Viết Thịnh lựa chọn phẫu thuật nắn trật khớp vai kết hợp xương bằng hệ thống nẹp vít khóa chuyên dụng, nhằm bảo tồn khớp vai tự nhiên, phục hồi cấu trúc giải phẫu và đảm bảo độ vững của ổ gãy.

Ê-kip phẫu thuật tiếp cận khớp vai qua đường mổ deltopectoral, bộc lộ ổ gãy nhiều mảnh tại vùng đầu trên xương cánh tay. Chỏm xương cánh tay bị di lệch, các đường gãy đi qua vùng cổ và hai củ xương.

Bác sĩ tiến hành nắn trật, đưa chỏm xương cánh tay về đúng tương quan với ổ chảo, đồng thời chỉnh từng mảnh gãy, phục hồi chiều cao xương cánh tay, góc nghiêng chỏm và vị trí củ lớn, củ bé.

BS.CKII Nguyễn Viết Thịnh chọn điều trị bảo tồn khớp vai tự nhiên, phẫu thuật nắn trật và kết hợp ổ gãy đầu trên xương cánh tay trái bằng nẹp vít khóa (Ảnh: BVCC).

Sau khi hoàn tất nắn chỉnh, bác sĩ sử dụng nẹp khóa chuyên dụng dành cho vùng đầu trên xương cánh tay, kết hợp hệ thống vít để cố định các mảnh gãy.

Kiểm tra dưới màn hình tăng sáng C-arm cho thấy vị trí nẹp, vít và các mảnh gãy phù hợp, không ghi nhận vít xuyên vào diện khớp. Khớp vai vững khi kiểm tra vận động thụ động, không xuất hiện tình trạng trật trở lại.

Kiểm tra dưới C-arm cho thấy vị trí nẹp vít và các mảnh gãy phù hợp, khớp vai vững sau nắn chỉnh (Ảnh: BVCC).

Sau 4 ngày theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Bệnh nhân tiếp tục tập phục hồi chức năng nhằm cải thiện khả năng vận động khớp vai.

Bệnh nhân đánh giá cao sự tận tâm, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ AIH trong suốt quá trình điều trị, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với kết quả phục hồi tích cực.

Hình ảnh X-quang sau mổ 1 tháng cho thấy ổ gãy xương liền tiến triển tốt (Ảnh: BVCC).

Chăm sóc và phục hồi chức năng: Đồng hành xuyên suốt cùng bệnh nhân sau phẫu thuật

Theo BS.CKII Nguyễn Viết Thịnh, gãy đầu trên xương cánh tay Neer 4 phần tiềm ẩn nhiều biến chứng như hoại tử vô mạch chỏm xương, không liền xương, di lệch thứ phát, thoái hóa khớp và hạn chế vận động. Vì vậy, người bệnh cần được theo dõi lâu dài và tập phục hồi chức năng.

Tại AIH, chương trình phục hồi chức năng được cá thể hóa theo tình trạng tổn thương và tiến triển hồi phục của từng bệnh nhân. Trong suốt quá trình tập luyện, bệnh nhân được bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi, đánh giá khả năng vận động để điều chỉnh cường độ và phương pháp tập phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo an toàn cho vùng xương được cố định và hỗ trợ khôi phục chức năng khớp vai một cách hiệu quả.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) hiện là đơn vị chăm sóc và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp được nhiều bệnh nhân trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn, bao gồm những trường hợp chấn thương phức tạp đòi hỏi can thiệp chuyên sâu. Sự tin tưởng này đến từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, chi phí điều trị hợp lý cùng quy trình chăm sóc toàn diện, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) ưu tiên các phương pháp điều trị bảo tồn khớp, hướng đến giảm đau và duy trì khả năng vận động lâu dài (Ảnh: BVCC).

Bên cạnh các phương pháp phẫu thuật, nhất là phẫu thuật thay khớp, Khoa Chấn thương Chỉnh hình tại AIH chú trọng điều trị bảo tồn, ưu tiên các giải pháp không phẫu thuật hoặc các phương pháp bảo tồn khớp khi tình trạng bệnh lý cho phép.

Tùy mức độ tổn thương, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, giúp bệnh nhân kiểm soát đau, cải thiện khả năng vận động và duy trì chức năng khớp lâu dài.