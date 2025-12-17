Bệnh nhân nằm giường xếp, hành lang ở bệnh viện ung thư lớn nhất miền Trung

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng quá tải khi nhu cầu khám, điều trị nội trú tăng nhanh, dẫn đến thiếu giường bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế.

Ông Lưu Đình Quý, một bệnh nhân đang điều trị ung thư da tại khoa Ngoại 1, cho biết mỗi đợt điều trị của ông kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Thời điểm nhập viện, do không còn giường trống, ông phải nằm giường xếp.

Giường xếp được kê trong phòng bệnh để bệnh nhân nằm (Ảnh: Hoài Sơn).

“Phòng rộng thì kê giường xếp bên trong, chật quá thì phải nằm ngoài hành lang, rất bất tiện cho đi lại và sinh hoạt”, ông Quý chia sẻ về những khó khăn mà ông và nhiều bệnh nhân khác đang phải đối mặt.

Nhiều bệnh nhân điều trị hóa trị dài ngày cũng xác nhận tình trạng nằm giường xếp diễn ra phổ biến vào thời điểm cao điểm. Một số khoa phải tận dụng cả phòng hành chính, phòng điều dưỡng làm nơi điều trị, nhưng các phòng này lại không được bố trí nhà vệ sinh.

Bà Lê Thị Chung (trú tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, phòng bà đang điều trị phải đi nhờ nhà vệ sinh ở phòng khác, việc sinh hoạt càng thêm khó khăn vào ban đêm khi các phòng đóng cửa.

Theo ông Nguyễn Hoàng Văn (trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng), số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngày càng tăng, trong khi đặc thù bệnh ung thư là phải điều trị dài ngày, dễ dẫn đến tình trạng quá tải.

Ông Văn kiến nghị bệnh viện cần được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu thực tế của bệnh nhân.

Nhiều bệnh nhân đề xuất thành phố mở rộng bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của người bệnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xác nhận tình trạng quá tải chủ yếu xảy ra tại các khoa nội và khoa xạ trị, nơi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân điều trị theo phác đồ hóa, xạ trị kéo dài.

Số giường bệnh của đơn vị này được phê duyệt hiện là 650 giường, nhưng thực tế công suất sử dụng thường xuyên vượt ngưỡng lên đến gần 884 giường, gây áp lực lớn lên hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị.

Nguyên nhân quá tải được xác định do tỷ lệ phát hiện ung thư ngày càng cao nhờ người dân chủ động tầm soát sớm, cùng với việc bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành địa chỉ điều trị tin cậy. Ngoài bệnh nhân tại Đà Nẵng, nhiều người dân từ các tỉnh lân cận cũng lựa chọn đến điều trị tại đây.

Phía bệnh viện nhận định, tình trạng quá tải ảnh hưởng đến quy trình khám, chữa bệnh. Vào buổi sáng và những ngày đầu tuần, thời gian chờ khám và thực hiện cận lâm sàng có thể kéo dài.

Với các ca hóa trị, xạ trị, bệnh viện phải linh hoạt sắp xếp lịch, đôi khi phát sinh thêm thời gian chờ, song vẫn ưu tiên bảo đảm điều trị liên tục cho các trường hợp cần can thiệp sớm.

Trước áp lực gia tăng ca bệnh, nhiều hệ thống máy móc chẩn đoán và điều trị chuyên sâu phải hoạt động với tần suất cao. Bệnh viện vẫn duy trì công tác bảo trì, hiệu chuẩn định kỳ để bảo đảm an toàn.

Một số giường phải kê ngoài hành lang do phòng bệnh quá tải (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước mắt, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tập trung tối ưu hóa quy trình khám bệnh, rút ngắn thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lịch điều trị, tăng cường tư vấn từ xa và bổ sung nhân lực tại các khoa đông bệnh nhân.

Về lâu dài, bệnh viện đã đề xuất đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường, song song với việc nâng cấp, cải tạo cơ sở hiện hữu; bổ sung nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.