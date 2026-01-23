Bệnh nhân Hạnh Phúc ghép thận “hồi sinh”, biết ơn người hiến món quà vô giá

Tại Lễ tổng kết hành trình hơn 2 năm ghép thận của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), diễn ra chiều 23/1, anh Nguyễn Hạnh Phúc (42 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TPHCM) xúc động khi trở thành ca ghép thận thứ 100 được trao giấy ra viện.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người đàn ông đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày dài sống chung với bệnh tật.

Anh Hạnh Phúc chia sẻ, năm 2018, trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, anh bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3. Nguyên nhân được bác sĩ xác định là do teo thận bẩm sinh, nghi ngờ do yếu tố gen di truyền.

Anh Nguyễn Hạnh Phúc trong ngày được trao giấy xuất viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), người đàn ông đến nhiều bệnh viện lớn ở TPHCM để tìm phương án điều trị. Đến tháng 6/2022, bệnh tiến triển sang giai đoạn 5 khiến người đàn ông phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, cuộc sống từ đó gần như đảo lộn.

Không còn đủ sức khỏe và thời gian, anh phải nghỉ việc để tập trung chữa bệnh, kéo theo sự suy sụp tinh thần, khi vừa lo lắng, vừa thất vọng vì trở thành gánh nặng cho vợ con, gia đình.

Tháng 4/2025, thông qua tìm hiểu từ nhiều nguồn, anh Hạnh Phúc chủ động đến Bệnh viện Quân y 175 để tìm kiếm cơ hội điều trị mới. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn bệnh nhân về việc phải ghép thận mới có cơ hội sống.

Nhưng trước khi thực hiện được việc này, anh phải điều trị một số bệnh nền kèm theo, đồng thời chờ đợi có nguồn hiến thận phù hợp.

"Đến ngày 29/12/2025, hồ sơ của tôi hoàn tất và được đưa vào danh sách chờ ghép.

Sau khi được bác sĩ tư vấn về việc cần người hiến có chỉ số tương thích, gia đình tôi tìm kiếm khắp nơi. May mắn, một người em họ thấu hiểu hoàn cảnh đã tự nguyện đi xét nghiệm và đủ điều kiện hiến thận", anh Hạnh Phúc chia sẻ.

Anh Hạnh Phúc trở thành ca ghép thận thứ 100 tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Đầu năm 2026, ca ghép thận cho nam bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành và kết thúc thuận lợi. Trong khoảng 15 ngày nằm viện để theo dõi tình trạng thải ghép, anh được đội ngũ y bác sĩ Khoa Nội thận – Lọc máu chăm sóc sát sao. Và đến hôm nay, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn sức khỏe.

“Tôi biết ơn tận đáy lòng người em họ đã hiến thận. Nhờ món quà vô giá đó mà tôi có cơ hội được sống một cuộc đời mới. Sau khi xuất viện, tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ, tái khám định kỳ.

Hiện tại, tôi cảm thấy sức khỏe hồi phục gần như 90%, sinh hoạt gần như người bình thường. Tôi mong sớm khỏe hẳn để có thể đi làm phụ giúp gia đình", anh Hạnh Phúc nói.

Khép lại hành trình 7 năm chống chọi bệnh thận, người đàn ông tên Hạnh Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã hết lòng vì bệnh nhân, giúp anh trở lại cuộc đời.

“Với những ai không may mắc bệnh thận, tôi mong mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì điều trị. Chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ đến lúc chúng ta có cơ hội được ghép thận, bắt đầu cuộc sống mới”, nam bệnh nhân nhắn gửi.