Bệnh nhân 80 tuổi thoát cảnh đau khớp gối 15 năm bằng sóng cao tần RFA

15 năm chạy chữa Đông - Tây y, cơn đau thoái hóa khớp gối vẫn hoành hành không dứt

Cách đây 15 năm, bà Hợi (80 tuổi, Thái Bình) được chẩn đoán thoái hóa khớp gối phải và cũng đã điều trị bằng nhiều phương pháp Đông và Tây y, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, vật lý trị liệu nhưng bệnh tình không cải thiện nhiều.

Hơn 10 năm sống chung với cơn đau do thoái hóa khớp gối, bà từng quyết định thay khớp tại một cơ sở y tế địa phương với hy vọng có thể đi lại bình thường như bao người. Thế nhưng, trái với mong đợi, chỉ sau 1 năm phẫu thuật, cơn đau tái phát, khiến bà mất ngủ kéo dài và tinh thần ngày càng suy giảm.

“Đầu gối đau nhức khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều lúc nghĩ mà tủi, đến việc đi lên tầng thắp hương cho chồng tôi còn không tự mình làm được. Tôi đã thử rất nhiều cách. Khớp gối thì cũng đã thay rồi vậy mà còn đau hơn cả lúc chưa thay, chỉ muốn chặt cụt cái chân đi”, bà Hợi tâm sự.

Bà Hợi 80 tuổi sống chung với thoái hóa khớp gối 15 năm (Ảnh: BVCC).

May mắn, qua giới thiệu, bà biết được BVĐK Hồng Ngọc có phương pháp điều trị hiện đại, sử dụng công nghệ đốt sóng cao tần RFA để tiêu diệt các dây thần kinh cảm giác quanh gối, giúp giảm đau nhanh nên bà bàn bạc với các con, quyết tâm đến BVĐK Hồng Ngọc với hy vọng được điều trị dứt điểm.

30 phút điều trị giảm đau bằng sóng cao tần RFA - Thoát cảnh đau khớp gối 15 năm

Qua quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, ThS.BS Đỗ Huy Hoàng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết trường hợp bệnh nhân Hợi khá đặc biệt vì chỉ mới thay khớp gối 1 năm mà đã xuất hiện tình trạng đào thải, không tương thích với ổ khớp nữa.

Siêu âm thấy ít dịch khớp gối, viêm màng hoạt dịch khớp gối. Trong suốt thời gian bị thoái hóa khớp, bệnh nhân liên tục sử dụng thuốc giảm đau dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, đau dạ dày, phù mặt. Vì vậy, phương pháp tối ưu nhất lúc này là điều trị giảm đau thoái hóa khớp gối bằng sóng cao tần RFA giúp bệnh nhân giảm đau nhanh, khôi phục vận động và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn và giải thích rõ về cơ chế điều trị của sóng cao tần RFA, bệnh nhân đồng ý thực hiện. Trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ đã thăm khám và siêu âm để xác định chính xác vị trí dây thần kinh chi phối cảm giác ở khớp gối.

Dưới hướng dẫn của màn tăng sáng, sóng cao tần RFA được đưa vào vị trí cần đốt thông qua 1 đầu kim siêu nhỏ luôn duy trì trong khoảng 60°C mà không gây bỏng rát da. Chỉ sau 30 phút thực hiện, nhóm dây thần kinh cảm giác quanh khớp gối đã được bất hoạt, giảm đau tức thì.

Máy siêu âm rõ nét, đầu kim thông minh đốt chính xác dây thần kinh gây đau (Ảnh: BVCC).

Thủ thuật diễn ra thành công và nhanh chóng tại phòng vô khuẩn một chiều của BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. "Thực hiện xong thấy gối không còn đau, chân co duỗi thoải mái. Cuối cùng sau 15 năm khổ sở vì bệnh thì cũng có ngày tôi tự mình bước lên bậc cầu thang mà không cần ai hỗ trợ và có 1 giấc ngủ ngon”, bà Hợi chia sẻ.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật đốt dây thần kinh chi phối cảm giác đau bằng sóng cao tần RFA cho bệnh nhân Hợi (Ảnh: BVCC).

Chỉ sau 2 tháng điều trị, giờ đây, bà Hợi đã có thể sinh hoạt bình thường như bao người khác và gần như không phải uống thuốc giảm đau.

Với ưu điểm giảm đau nhanh, ít xâm lấn và phục hồi sớm, đốt sóng cao tần RFA được xem là lựa chọn điều trị phù hợp cho nhiều trường hợp thoái hóa khớp gối kéo dài, đặc biệt ở người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Nhờ đó, người bệnh có thể hạn chế phụ thuộc thuốc giảm đau, cải thiện khả năng vận động và trở lại sinh hoạt thường ngày.