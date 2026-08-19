Bệnh nhân 49 tuổi mắc ung thư máu được ghép tế bào gốc thành công

ThS.BS Phạm Thị Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, cho biết, bệnh nhân được ghép tế bào gốc thành công là nam, sinh năm 1977, được chẩn đoán ung thư máu (đa u tủy xương) từ tháng 8/2025.

Bệnh nhân trải qua nhiều đợt hoá trị, bệnh ổn định và được lấy tế bào gốc lưu trữ.

Đánh giá người bệnh có nguy cơ tái phát sớm, đồng thời phải đối mặt với các tác dụng phụ của quá trình hóa trị, các bác sĩ quyết định thực hiện ghép tế bào gốc nhằm giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn sau điều trị.

Ca ghép được thực hiện hôm 29/7. Sau hơn 20 ngày theo dõi, bệnh nhân hoàn toàn ổn định và được xuất viện ngày 18/8.

Bệnh nhân sau ghép tế bào gốc tạo máu đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

ThS Việt Anh cho biết, đến nay, ghép tế bào gốc tạo máu đã khẳng định vai trò trong điều trị nhiều bệnh lý, đặc biệt như đa u tủy xương và một số thể u lympho.

Tuy nhiên, để triển khai một ca ghép tế bào gốc không đơn thuần là thực hiện một thủ thuật. Đằng sau đó là hệ thống các quy trình gồm lựa chọn người bệnh, đánh giá trước ghép, huy động, thu thập và bảo quản tế bào gốc, điều trị điều kiện hóa, truyền tế bào gốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền máu và chế phẩm, chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi mọc mảnh ghép cũng như phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.

Đằng sau một ca ghép thành công vì thế không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật. Đó còn là những ngày người bệnh được trở về với gia đình, là cơ hội quay lại công việc, là thêm những năm tháng được sống cùng những người thân yêu”, ThS Việt Anh nói.

Tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân sau ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu có chất lượng cuộc sống tốt, sống khỏe vài chục năm, lập gia đình, sinh con. Họ được trở về cuộc sống bình thường, được làm việc, sinh hoạt, thể dục thể thao như người thường.

Bệnh nhân ngày xuất viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đặc biệt, chi phí ghép tế bào gốc tự thân ở Việt Nam ở mức phù hợp, giúp nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị.

Theo ThS Việt Anh, tại Bệnh viện 19-8, mục tiêu của việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chuyên môn. Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, quy trình ngày càng được chuẩn hóa, qua đó giúp kiểm soát chi phí điều trị ở mức hợp lý hơn, đồng thời giảm gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Trước đó, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8 đã thực hiện ghép tế bào máu tự nhân cho 2 bệnh nhân, với sự hỗ trợ chuyên môn của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Với ca bệnh này, các bác sĩ của bệnh viện làm chủ quy trình, thực hiện 100%, người bệnh xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.