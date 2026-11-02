Ngày 2/11, Bệnh viện K thông tin đã phẫu thuật điều trị u GIST dạ dày cho bệnh nhân 100 tuổi.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân 100 tuổi (Ảnh: Trần Hà).

Trước đó, ngày 20/10, bà H. được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện K do chưa loại trừ nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng. Theo người nhà, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng vùng thượng vị.

Qua đánh giá, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân đau âm ỉ, liên tục, không thành cơn. Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm để xử trí khối u.

PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, cho biết việc điều trị cho người bệnh 100 tuổi đòi hỏi đánh giá thận trọng tổn thương, sức khỏe toàn thân và các nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật, hồi phục.

Ca mổ do PGS.TS Kim Văn Vụ cùng ê-kíp Ngoại tiêu hóa phối hợp với ê-kíp gây mê do GS.TS Nguyễn Quốc Kính thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng. Ê-kíp tiến hành hút, rửa ổ bụng và xử trí tổn thương theo phương án đã lựa chọn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt trở lại.

Tình trạng người bệnh tiến triển tốt sau ca phẫu thuật (Ảnh: Trần Hà).

Theo PGS.TS Kim Văn Vụ, tuổi cao là yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn phương án điều trị, nhưng không phải rào cản tuyệt đối đối với phẫu thuật. Việc đánh giá toàn diện và phối hợp giữa các chuyên khoa giúp lựa chọn phương án phù hợp, hướng đến điều trị hiệu quả và phục hồi an toàn cho người bệnh.