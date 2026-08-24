Trao đổi với phóng viên trong khuôn khổ khóa tập huấn "Chẩn đoán điện và siêu âm thần kinh cơ", diễn ra ngày 24/8 ở TPHCM, TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, chủ nhiệm khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, trước kia, nhóm bệnh lý thần kinh cơ ít được quan tâm.

Những năm gần đây, nhiều người dân đã có ý thức tầm soát sức khỏe. Đồng thời, trình độ y tế ngày càng phát triển - với việc ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán điện và siêu âm thần kinh cơ - nên tỷ lệ phát hiện những bất thường ở hệ thần kinh ngoại biên cũng như các bệnh lý thần kinh cơ có sự gia tăng.

Bác sĩ đo dẫn truyền thần kinh để chẩn đoán bệnh lý thần kinh cơ cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ Nghĩa, bệnh thần kinh cơ gây ra nhiều tình trạng phức tạp tùy thuộc vào cấu trúc giải phẫu. Bệnh nhân có thể bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay sau tai nạn xe, hội chứng ống cổ tay do chèn ép dây thần kinh giữa, các bệnh lý do chèn ép rễ (như rễ cột sống cổ, rễ cột sống thắt lưng) hay nhược cơ...

Dấu hiệu của người mắc bệnh lý thần kinh cơ khá đa dạng, bao gồm các triệu chứng liên quan đến vận động (yếu, liệt tay chân, cơ hô hấp), triệu chứng cảm giác (tê tứ chi, tê nửa người, loạng choạng) và triệu chứng thần kinh thực vật (hồi hộp, rối loạn về mặt tiêu hóa, rối loạn tiêu tiểu, bất thường sinh dục...).

Bệnh nhân được khảo sát điện cơ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nguyên nhân gây bệnh được xếp thành 2 nhóm: di truyền và mắc phải. Trong đó, ở nhóm bệnh mắc phải, bệnh lý thần kinh cơ có thể xuất phát từ tình trạng viêm, nhiễm trùng, tiếp xúc với độc chất, tác dụng phụ của thuốc (như thuốc điều trị ung thư, hóa xạ trị, thuốc tiểu đường). Đặc biệt, nhóm nguyên nhân do chấn thương liên quan tới các hoạt động hằng ngày rất phổ biến.

PGS.TS Đào Đức Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ, bệnh lý thần kinh cơ là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa thăm khám lâm sàng tỉ mỉ cùng các phương pháp cận lâm sàng chuyên sâu.

Trong đó, việc làm chủ các kỹ thuật như chẩn đoán điện (điện cơ kim, đo dẫn truyền thần kinh) và siêu âm thần kinh cơ không chỉ giúp bác sĩ phân biệt, chẩn đoán chính xác bệnh lý, định khu tổn thương mà còn tối ưu hóa phác đồ điều trị cho người bệnh.

Hàng chục nhân viên y tế tham gia chương trình tập huấn "Chẩn đoán điện và siêu âm thần kinh cơ" tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Để điều trị bệnh lý thần kinh cơ cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa việc uống thuốc và tập vật lý trị liệu. Trong những trường hợp nặng, bác sĩ có thể cân nhắc các phương án can thiệp, như tiêm thuốc hoặc tiểu phẫu để giải phóng chèn ép thần kinh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi vận động hay sinh hoạt hàng ngày nên chú ý giữ gìn khớp cổ tay, không hoạt động với cường độ quá cao và cần có thời gian nghỉ ngơi. Nếu làm những công việc phải sử dụng cổ tay nhiều, cần khởi động phù hợp cũng như áp dụng các bài tập giúp giãn cơ.