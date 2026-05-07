Bé trai ở TPHCM bỗng đau dữ dội vùng kín lúc rạng sáng, suýt mất tinh hoàn

Rạng sáng một ngày tháng 4, bệnh nhi Đ.T.P. (14 tuổi, ngụ TPHCM) khởi phát đau vùng kín. Cơn đau đến đột ngột và dữ dội, nhưng em e ngại không dám chia sẻ với cha mẹ. Mãi đến khi không thể chịu đựng thêm, em mới báo cho gia đình và được đưa vào cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải, một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm có thể khiến tinh hoàn hoại tử nếu không được tháo xoắn kịp thời.

Kíp mổ khoa Ngoại thận - Tiết niệu đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu bệnh nhi. Quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn 2 vòng, làm tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài.

“Lúc vào mổ, chúng tôi xác định đây là trường hợp khẩn cần chạy đua với thời gian vì thời gian thiếu máu đã kéo dài gần 7 giờ, mức độ xoắn nặng. May mắn là khi tháo xoắn, tinh hoàn đã hồng trở lại, cho thấy máu đã bắt đầu lưu thông.

Vì người bệnh còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì, chúng tôi cố gắng tối đa để giữ lại tinh hoàn khi còn cơ hội, đồng thời cố định tinh hoàn hai bên để giảm nguy cơ tái phát", BS Trần Đoàn Thiên Bảo, khoa Ngoại thận - Tiết niệu nói.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau mổ (Ảnh: BV).

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn thường gặp ở giai đoạn dậy thì, khi cơ thể tăng trưởng nhanh. Không ít trường hợp khởi phát vào ban đêm hoặc gần sáng, làm bệnh nhân đau đớn nhưng lại ngại chia sẻ với người lớn. Chính tâm lý xấu hổ này là nguyên nhân khiến nhiều em đến bệnh viện trễ, bỏ lỡ thời gian vàng cứu tinh hoàn.

Một số trẻ có sẵn yếu tố nguy cơ từ trước mà không hay biết. Trong đó, có bất thường bẩm sinh khiến tinh hoàn di động nhiều hơn bình thường trong bìu, dễ xoay quanh trục và đưa đến xoắn. Một số trường hợp khác có liên quan đến tinh hoàn ẩn hoặc tinh hoàn di động bất thường.

Thời tiết lạnh cũng được xem là yếu tố có thể làm cơn xoắn tinh hoàn dễ khởi phát hơn ở một số trẻ.

“Nhiều bé đến bệnh viện muộn vì e ngại và lo sợ. Các em sợ nói về vùng kín, sợ bị la, sợ làm phiền ba mẹ... Nhưng với bệnh này, chỉ vài giờ chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng việc mất luôn tinh hoàn. Đây là điều phụ huynh và thầy cô cần đặc biệt lưu ý ở bé trai", ThS.BSCKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa khuyến cáo.