Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị cọc hàng rào đâm xuyên bụng, nguy kịch

Ngày 17/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa tiếp nhận và cứu sống thành công một bệnh nhi N.H.M.K. (6 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do cọc hàng rào sắt xuyên thấu vùng bụng, tầng sinh môn.

TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa cho biết, bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được.

Người nhà bệnh nhi cho biết, tai nạn không may xảy ra khi bé ngã từ độ cao khoảng 10m, rơi trúng cọc hàng rào khiến thanh sắt đâm xuyên thấu vùng bụng, tầng sinh môn.

Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình vô cùng hoảng loạn. Để đưa được cháu bé đến bệnh viện, gia đình đã phải dùng máy cưa cắt hàng rào và giữ nguyên phần sắt đâm xuyên cơ thể đem đến viện.

Các bác sĩ đánh giá, với dị vật lớn xuyên qua ổ bụng gây nguy cơ tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng như đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, cơ xương khớp và hệ thống mạch máu lớn.

Trước ca bệnh đặc biệt nguy kịch, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé, tua trực đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa để cấp cứu cho bệnh nhi, chuyển mổ cấp cứu.

Ca mổ kéo dài suốt 4 giờ trong không khí căng thẳng. Ngay sau khi dị vật được lấy ra, các phẫu thuật viên tiến hành xử trí hàng loạt thương tổn phức tạp: khâu vết thương ruột non, khâu cổ bàng quang, đặt dẫn lưu niệu đạo, mở thông bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, khâu phục hồi cơ thắt ngoài, đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng.

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, bước đầu bệnh nhi đã vượt qua tình trạng nguy kịch.

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm & Hồi sức Ngoại khoa kiểm tra tình trạng của cháu bé (Ảnh: Ngọc Ngọc).

Quá trình hồi sức cho trẻ nhiều khó khăn và phức tạp. Theo PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm & Hồi sức ngoại khoa, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Mọi chỉ số điều trị từ chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền đến sử dụng thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Bên cạnh đó, bệnh nhi bị đa chấn thương nặng nên nguy cơ suy đa tạng, rối loạn đông máu và nhiễm khuẩn luôn hiện hữu. Vì vậy, các bác sĩ phải theo dõi liên tục từng chỉ số sinh tồn, đánh giá sát mọi diễn biến để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được các câu hỏi của bác sĩ, vận động bình thường.

Các bác sĩ vui mừng khi bệnh nhi dần ổn định (Ảnh: Ngọc Ngọc).

Hiện bệnh nhi đã được chuyển về khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh để tiếp tục theo dõi và đánh giá quá trình hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến trẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Trẻ em rất hiếu động, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào nếu không cẩn trọng. Vì thế, cha mẹ luôn cần giám sát để bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn đáng tiếc.

"Khi trẻ không may bị vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên vào cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật vì có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt, khiến tình trạng trở nên nguy kịch hơn.

Hãy cố định dị vật nếu có thể và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời", TS Phúc khuyến cáo.