Bé trai 5 tuổi tổn thương phổi sau khi hít phải kem chống nắng dạng xịt

Ho dữ dội, khó thở sau khi dùng kem chống nắng

Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng kem chống nắng tăng cao nhằm bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím. Bên cạnh các sản phẩm dạng kem và dạng sữa truyền thống, kem chống nắng dạng xịt ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ tính tiện lợi, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, một sự cố vừa xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho thấy sản phẩm này có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.

Theo truyền thông địa phương, trong lúc người mẹ sử dụng kem chống nắng dạng xịt cho bản thân và con trai, bé 5 tuổi đã vô tình hít phải lượng lớn hạt sương từ sản phẩm ở khoảng cách gần.

Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho liên tục, tức ngực và khó thở. Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhi giảm xuống. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận nhiều vùng tổn thương lan rộng tại cả hai lá phổi.

Hình ảnh CT phổi của bé trai cho thấy nhiều tổn thương sau khi hít phải kem chống nắng dạng xịt ở khoảng cách gần (Ảnh chụp màn hình).

Các bác sĩ xác định nguyên nhân là viêm phổi hóa chất do hít phải các thành phần trong kem chống nắng dạng xịt.

Theo bác sĩ Fan Peipei, chuyên gia cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam, khi các hạt hóa chất hoặc dung môi trong sản phẩm đi sâu vào đường hô hấp, chúng có thể kích thích phản ứng viêm tại phổi. Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như ho, thở khò khè, tức ngực hoặc khó thở.

May mắn, bệnh nhi được phát hiện và điều trị kịp thời nên tình trạng sức khỏe đã dần ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nếu chậm trễ trong xử trí, viêm phổi hóa chất có thể tiến triển nặng và gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp.

Hạt sương siêu nhỏ có thể đi sâu vào đường hô hấp

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở khả năng chống nắng của sản phẩm mà xuất phát từ đặc tính tạo ra lớp sương gồm vô số hạt siêu nhỏ trong quá trình xịt.

Những hạt này có thể lơ lửng trong không khí và dễ dàng đi vào đường hô hấp khi người dùng đứng quá gần hoặc sử dụng trong không gian kín. Một số sản phẩm còn chứa các thành phần khoáng chất như titanium dioxide hoặc zinc oxide với kích thước rất nhỏ. Khi xâm nhập sâu vào phổi, các hạt này có thể gây kích ứng hoặc kích hoạt phản ứng viêm ở những người nhạy cảm.

Trẻ em được xem là nhóm có nguy cơ cao hơn người lớn. Hệ hô hấp của trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển, đồng thời trẻ thường khó chủ động nhắm mắt, nín thở hoặc tránh hít phải lớp sương được tạo ra khi xịt sản phẩm.

Trẻ em là nhóm cần được bảo vệ đặc biệt khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt do nguy cơ hít phải lớp sương siêu nhỏ (Ảnh: Getty).

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia da liễu khuyến cáo phụ huynh nên ưu tiên sử dụng kem chống nắng dạng kem hoặc dạng sữa cho trẻ nhỏ. Trong trường hợp sử dụng sản phẩm dạng xịt, phụ huynh nên xịt ra lòng bàn tay trước rồi mới thoa lên da trẻ thay vì xịt trực tiếp lên mặt hoặc cơ thể.

Để sử dụng kem chống nắng dạng xịt an toàn, người dân nên dùng sản phẩm ở nơi thông thoáng, tránh các không gian kín như ô tô hoặc phòng nhỏ. Khi xịt lên vùng mặt, nên nhắm mắt và nín thở trong vài giây để hạn chế nguy cơ hít phải các hạt sương siêu nhỏ. Trẻ nhỏ không nên tự sử dụng sản phẩm và cần được người lớn hỗ trợ.

Bên cạnh nguy cơ ảnh hưởng đến đường hô hấp, các chuyên gia an toàn cũng lưu ý một số loại kem chống nắng dạng xịt có chứa khí hoặc dung môi dễ cháy. Vì vậy, sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt cao.

Người dùng không nên để bình xịt trong ô tô đỗ dưới trời nắng hoặc gần bếp, ổ điện, bật lửa. Nhiệt độ tăng cao có thể làm áp suất bên trong bình tăng lên, dẫn đến rò rỉ hoặc thậm chí phát nổ.

Các chuyên gia nhấn mạnh kem chống nắng dạng xịt vẫn là một giải pháp chống nắng hiệu quả khi được sử dụng đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, với trẻ em, sự cẩn trọng của người lớn là yếu tố quan trọng giúp hạn chế những tai nạn không mong muốn.