Bé trai 10 tuổi bị lưỡi câu móc sâu vào má

Ngày 15/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thông tin, các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật gắp dị vật là lưỡi câu cá cắm sâu vào má một cháu bé 10 tuổi.

Lưỡi câu cá móc sâu vào má bên trái cháu bé (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trước đó, cháu N.T.P. (sinh năm 2016, trú phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lưỡi câu cá (dạng gắn vào mồi giả) móc sâu vào má bên trái.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang vùng mặt để xác định vị trí và kích thước dị vật, sau đó thực hiện phẫu thuật lấy dị vật.

Dị vật được gắp ra là một lưỡi câu dài khoảng 2,5cm. Sau khi lấy dị vật, vết thương vùng má của cháu bé đã được khâu lại. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe của cháu bé hiện đã ổn định. Dự kiến, cháu sẽ được cắt chỉ sau khoảng 1 tuần và vết thương sẽ phục hồi hoàn toàn.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo về sự nguy hiểm của lưỡi câu sắc bén và dây cước bền chắc, có thể gây ra các vết cắt sâu, nhiễm trùng hoặc tổn thương mắt nếu không cẩn trọng khi sử dụng. Do đó, cả trẻ em và người lớn khi đi câu cá cần hết sức chú ý đề phòng tai nạn.

Trong trường hợp không may bị lưỡi câu móc vào cơ thể, cần sát trùng sạch sẽ và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.