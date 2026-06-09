Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt khu vui chơi bị vỡ xương trán

Ngày 9/6, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình trạng sức khỏe bé gái bị xô ngã lộn cổ từ cầu trượt tại khu vui chơi chung cư ở Hà Nội.

Bệnh nhi 4 tuổi trú tại phường Nam Từ Liêm, Hà Nội được người thân đưa vào viện cấp cứu lúc 21h16 ngày 7/6, khi bé có tình trạng quấy khóc, sưng nề vùng mắt sau khi bị xô ngã rơi từ cầu trượt xuống nền cứng.

Người nhà cho biết, trước thời điểm vào viện 2 giờ, trẻ đang chơi cầu trượt thì bị một trẻ khác đẩy ngã xuống nền cứng, chiều cao khoảng 1,2m (sự việc có camera ghi nhận lại).

Sau tai nạn trẻ quấy khóc, kèm sưng nề vùng mắt phải, không ngất, không có giật, không nôn, không yếu tay chân, không có chảy máu ở các vị trí khác. Tại thời điểm được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ quấy khóc, dỗ được, không có dấu thần kinh khu trú; các dấu hiệu tuần hoàn, mạch ổn định.

Tuy nhiên, trẻ có tổn thương sưng nề bầm tím vùng trán và mắt phải, không có bầm tím/ chảy máu tại các vị trí khác.

Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ theo dõi chấn thương sọ não và cố định cột sống cổ. Bệnh nhi cũng được xét nghiệm, chiếu chụp, đánh giá tổn thương.

Hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy có tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải (khoảng 3mm); vỡ xương trán phải lan vào trần ổ mắt bên phải. Phù nền tụ máu phần mềm dưới da vùng trán và ổ mắt phải.

Bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu, vỡ xương trán và xương trần ổ mắt.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại thần kinh, bệnh nhi tiếp tục được điều trị giảm đau, chống viêm, theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh về các dấu hiệu đau đầu, nôn, sưng nề vùng trán, mắt phải.

Bố bệnh nhi chia sẻ, từ sự cố của gia đình, anh hy vọng đây là lời cảnh báo với các phụ huynh có con nhỏ khi đưa trẻ tới khu vui chơi tập thể cần theo dõi sát sao, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.