Bé gái 19 tháng tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn liên tục vào vùng đầu mặt

Ngày 25/9, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhi 19 tháng tuổi, trú tại phường Hương Thủy, bị chó dữ cắn vào vùng đầu, mặt và cổ, gây ra nhiều vết thương sâu.

Đây là một ca bệnh nặng với nhiều vết thương phức tạp, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Nhiều vết thương trên cơ thể cháu bé sau khi bị chó dữ cắn (Nguồn: CDC thành phố Huế).

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế đã tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại, đồng thời hướng dẫn người nhà cho trẻ tiêm đủ phác đồ theo quy định Bộ Y tế.

Theo gia đình, chiều 24/9, bé ra đường chơi bất ngờ bị một con chó của hàng xóm lao vào tấn công.

Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà đã đưa bé gái vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt lọc làm sạch và khâu vết thương cho trẻ.

Hiện tại cháu bé vẫn được theo dõi, điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, tâm lý còn bị hoảng sợ .

Chuyên gia y tế khuyến nghị các gia đình có con nhỏ cần hết sức lưu ý, tránh không cho trẻ tiếp xúc gần hoặc chơi với vật nuôi, nhất là chó dữ. Khi trẻ đi ra đường, người lớn cần ở bên cạnh để tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế, cùng ngày, đơn vị đã tiêm vaccine phòng dại cho 24 trường hợp bị chó, mèo cắn.