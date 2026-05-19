Bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đùi có vết rắn cắn

Theo thông tin gia đình cung cấp, khoảng 2h ngày 10/5, khi đang ngủ, bé gái xuất hiện các triệu chứng đau họng, sụp mi, không nôn. Đến 6h cùng ngày, bé vẫn bị sụp mi, kèm theo đau bụng, nôn, khó thở nhiều, chân tay không cử động được nên gia đình nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Thời điểm được Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận ý thức bệnh nhân lơ mơ, môi tím tái, khó thở nhiều, cơ lực toàn thân giảm nặng, đồng tử giãn rộng, phản xạ ánh sáng kém, phổi giảm thông khí và tăng tiết nhiều đờm dãi.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tại mặt trong đùi trái của bệnh nhi có 2 vết thương nề đỏ nhẹ, cách nhau khoảng 3mm. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi, suy hô hấp độ 3, liệt cơ toàn thân do rắn cạp nia cắn (chưa xác định được thời điểm bị rắn cắn).

Xác định đây là tình trạng rất nguy hiểm, các bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu và xử lý các biến chứng liên quan.

Trong những ngày tiếp theo, tình trạng bệnh nhi vẫn rất nặng, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và các phương tiện hỗ trợ khác. Bệnh nhi được nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày kết hợp truyền tĩnh mạch, trong khi tổn thương phổi do hít sặc vẫn ở mức độ nặng.

Sau thời gian điều trị tích cực, đến nay tình trạng bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, cơ lực toàn thân phục hồi tốt, có thể tự thở, đã cai máy thở thành công, ăn uống được qua đường miệng và chức năng phổi cũng tiến triển tích cực hơn.