Bé 2 tuổi nuốt hóa chất anh trai mang từ trường về, phải lọc máu liên tục

Ngày 16/4, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đã cấp cứu thành công một ca bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc hóa chất.

Trước đó, bé P.T.N. (2 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nôn ói nhiều, tiêu chảy phân màu xanh nhạt lẫn máu, mạch yếu, thở gắng sức.

Sức khỏe bệnh nhi đã dần ổn định sau hơn 2 tuần điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Gia đình cho biết, bệnh nhi đã nuốt phải các tinh thể màu xanh do anh trai mang từ trường học về. Bác sĩ xác định đây là tinh thể đồng sunfat (CuSO4), hóa chất thường sử dụng trong các thí nghiệm khoa học ở trường học.

Khi nhập viện, bệnh nhi được truyền dịch, hỗ trợ thở oxy và chuyển vào khoa hồi sức để điều trị chuyên sâu. Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh diễn biến phức tạp với suy đa cơ quan do độc tính của hóa chất. Các bác sĩ áp dụng nhiều biện pháp hồi sức tích cực và chỉ định lọc máu liên tục nhằm kiểm soát các rối loạn nghiêm trọng của cơ thể.

Nhờ được điều trị kịp thời, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện và qua giai đoạn nguy hiểm. Sức khỏe bệnh nhi hiện đã dần ổn định.

Theo bác sĩ Võ Tấn Ngà, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), đồng sunfat là hợp chất hóa học chứa đồng, lưu huỳnh và oxy, thường tồn tại dưới dạng tinh thể xanh lam dễ gây chú ý.

Khi nuốt phải, chất này có thể gây ngộ độc qua nhiều cơ chế khác nhau. Ngộ độc đồng sunfat còn gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, nôn ói dữ dội, tan máu cấp, tổn thương gan, suy thận cấp và rối loạn chuyển hóa nặng