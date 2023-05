Báo Dân trí và Thu Cúc lần đầu tổ chức "F5 yourself with Yoga"

Nhằm tôn vinh lợi ích của yoga, giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần cho người Việt, đồng thời tạo nên sự gắn kết cộng đồng, Báo điện tử Dân trí cùng Hệ thống y tế Thu Cúc đồng tổ chức sự kiện "F5 yourself with Yoga" vào ngày 12/8. Hoạt động diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, số 1, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình đồng diễn yoga quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội do Báo điện tử Dân Trí và Thu Cúc đồng tổ chức (Ảnh: BTC).

Diễn ra vào khung giờ sáng sớm, từ 5h30 đến 8h30, "F5 yourself with Yoga" sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ cho những người yêu thích và theo đuổi bộ môn yoga tại Việt Nam, khi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn ngay tại Hà Nội.

Những người tham gia chương trình sẽ được thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của các vận động viên yoga quốc gia.

Tại sự kiện, nhiều diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu có kỹ năng yoga hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam như Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Quách Thu Phương, diễn viên Quỳnh Nga… cũng sẽ tham dự và giao lưu tại chương trình.

Tiêu điểm của sự kiện là màn đồng diễn yoga trong ánh bình minh Thủ đô của khoảng 5.000 người.

Dự kiến, chương trình sẽ ghi danh vào kỷ lục Guinness Việt Nam về "Màn đồng diễn Yoga nhiều người tham gia nhất Việt Nam". Bài đồng diễn được Liên đoàn Yoga Việt Nam thiết kế đẹp mắt, công phu, dưới sự hướng dẫn của các vận động viên yoga quốc gia.

Chương trình được tiếp nối bằng talkshow chăm sóc sức khỏe và xương khớp với sự tham gia của các bác sĩ tại bệnh viện cũng như chuyên gia yoga quốc tế, chuyên gia về sắc đẹp. Qua đó sẽ mang tới những chia sẻ thiết thực về chữa bệnh với yoga, yoga với mẹ bầu cũng như tư vấn tư vấn làm đẹp, phương pháp giữ gìn sắc đẹp…

Đến với "F5 yourself with Yoga", ngoài việc tham gia các hoạt động chuyên môn, các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, người tham dự có thể ghi lại hình ảnh, kỷ niệm đáng nhớ tại loạt booth check-in miễn phí thiết kế theo nhiều chủ đề yoga hòa mình với thiên nhiên, có sự hỗ trợ của các nhiếp ảnh gia hàng đầu tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, tất cả người đăng ký tham gia đồng diễn "F5 yourself with Yoga" sẽ được nhận những vật phẩm quà tặng ý nghĩa gồm áo đồng phục thiết kế độc quyền, thảm yoga, gói khám lên tới hơn 4 triệu đồng/voucher, cùng giấy chứng nhận góp phần tạo nên kỷ lục Guiness đồng diễn yoga lớn nhất Việt Nam.

Để đăng ký tham gia sự kiện, độc giả xem thông tin chi tiết tại link: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

Sự kiện "F5 yourself with yoga" do Báo điện tử Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI lần đầu tiên tổ chức, với mong muốn tôn vinh giá trị thiết thực của yoga tới sức khỏe của cộng đồng về tinh thần và thể chất.

Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, sự kiện "F5 yourself with yoga" kỳ vọng sẽ là cơ hội để cộng đồng những người yêu yoga trên cả nước được gắn kết, chia sẻ, gặp gỡ và cùng lan tỏa tinh thần thể thao.

Chương trình có sự đồng hành của đơn vị tài trợ là Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, đơn vị đồng hành TuArt Wedding và MOD Productions.