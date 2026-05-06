Bác sĩ viết đơn thuốc khó đọc có thể bị phạt tới 2 triệu đồng

Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/5. Các hành vi này bao gồm vi phạm trong các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dược - mỹ phẩm, thiết bị y tế, bảo hiểm y tế và dân số.

Hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh có thể bị phạt 10-20 triệu đồng (Ảnh minh họa: H.L).

Trong đó quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với các hành vi gồm:

- Không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc theo quy định.

- Không kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng thuốc khi cấp phát thuốc cho người bệnh.

- Không đối chiếu đơn thuốc với các thông tin về tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, hạn dùng và số lượng khi cấp phát thuốc cho người bệnh...

- Không đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc.

- Không ghi chép đầy đủ thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh.

- Không theo dõi, phát hiện kịp thời các tai biến và báo cho người hành nghề trực tiếp điều trị khi cấp phát thuốc cho người bệnh.

Quy định xử phạt hành vi kê đơn không đúng quy định đã được nêu tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 90/2026/NĐ-CP đã cụ thể hóa các hành vi vi phạm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kê đơn rõ ràng.

Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật… có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.

Hành vi cấp phát, bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người sử dụng bị phạt 20-30 triệu đồng.