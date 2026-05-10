Bác sĩ tuyến trung ương về xã khám miễn phí cho người dân

Hoạt động diễn ra ngày 9/4 có sự tham gia của bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cùng với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trạm Y tế xã Yên Bài...

Theo đó, người dân sẽ được tham gia quy trình khám sức khỏe theo mô hình một chiều, bao gồm: đón tiếp, sàng lọc ban đầu, đo sinh hiệu và các chỉ số sức khỏe cơ bản; tiếp đó được khám lâm sàng, bao gồm khám mắt, khám nội khoa, khám, điều y học cổ truyền.

Trên cơ sở đánh giá của bác sĩ, người dân được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim và chụp X-quang lưu động.

Cuối cùng, người dân được tư vấn giáo dục sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà và chuyển tuyến khi cần thiết.

Trong trường hợp cần thiết, người dân được chỉ định làm siêu âm, chụp X-quang... (Ảnh: P.T).

Đồng thời, hàng chục sinh viên chương trình Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe thuộc Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia sự kiện trong vai trò tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức, đón tiếp, điều phối và chăm sóc người dân.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, đơn vị tổ chức chương trình, cho biết: “Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, tri ân người có công và các gia đình chính sách, mà còn là mô hình kết nối giữa giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Hoạt động này cũng thể hiện định hướng mà trường đang theo đuổi trong việc gắn đào tạo, nghiên cứu và phụng sự cộng đồng”.

Thông qua hoạt động thực tế này, sinh viên không chỉ được tham gia các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa nhân văn mà còn có cơ hội học từ thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường y tế thực tế như: giao tiếp với người bệnh, quản trị trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều phối quy trình dịch vụ…

Sự kiện nằm trong khuôn khổ “Chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cộng đồng cần trợ giúp”. Chương trình hướng tới thúc đẩy tư duy quản trị sức khỏe, coi y tế là đầu tư chiến lược cho hạnh phúc, năng suất và phát triển bền vững, thay vì chỉ quản trị bệnh tật.