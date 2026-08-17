Bác sĩ tuyến tỉnh: Chọn ca bệnh khó không có nghĩa là mạo hiểm

Đó là những lời mở đầu được bác sĩ CKII Nguyễn Thiên Thượng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ với phóng viên Dân trí, trong cuộc trò chuyện về những "ca bệnh khó" được các bác sĩ của bệnh viện điều trị thành công thời gian qua.

Ca phẫu thuật chưa có tiền lệ ở cơ sở

Bệnh nhân N.Đ.O. (66 tuổi, trú xã Yên Quang, tỉnh Ninh Bình) mắc viêm gan B nhiều năm và phải điều trị định kỳ. Gần đây, ông xuất hiện những cơn đau tức nhẹ ở vùng hạ sườn phải, kèm mệt mỏi, ăn uống kém nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong gan người bệnh có khối u kích thước khoảng 23x21mm, nằm giữa hạ phân thùy V và VIII, thuộc phân thùy trước của gan phải. Người bệnh có biểu hiện xơ gan nhưng chức năng gan vẫn được bảo tồn ở mức Child-Pugh A.

Bác sĩ Nguyễn Thiên Thượng cho biết, sau hội chẩn đa chuyên khoa, Hội đồng Ung thư của bệnh viện thống nhất chẩn đoán người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan và lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt gan theo giải phẫu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chuẩn bị ca phẫu thuật chưa có trong tiền lệ tại bệnh viện (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức tiến hành ca mổ. Cuống gan được phẫu tích, bộc lộ và kiểm soát chọn lọc. Các bác sĩ xác định chính xác ranh giới phần gan cần cắt, đồng thời kiểm soát chảy máu trong quá trình cắt nhu mô và bảo tồn tối đa phần gan lành.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng, lượng máu mất chưa đến 200ml và không ghi nhận tai biến trong mổ.

“Phẫu thuật cắt gan trung tâm là một trong những kỹ thuật khó bởi tổn thương nằm ở vùng giữa của gan, nơi liên quan mật thiết tới nhiều cấu trúc mạch máu và đường mật quan trọng”, bác sĩ Thượng chia sẻ.

Theo bác sĩ, phẫu thuật viên không chỉ phải kiểm soát chính xác các cuống mạch và tĩnh mạch gan lớn mà còn phải xử lý hai diện cắt nhu mô, đồng thời bảo tồn tối đa phần gan lành. Khi thực hiện hoàn toàn bằng nội soi, yêu cầu về kỹ năng phẫu thuật, khả năng kiểm soát chảy máu cũng như sự phối hợp giữa phẫu thuật và gây mê hồi sức càng cao.

Với những trường hợp được lựa chọn phù hợp, phẫu thuật nội soi giúp hạn chế tổn thương thành bụng, giảm đau, đồng thời hỗ trợ người bệnh vận động và hồi phục sớm.

Bác sĩ Nguyễn Thiên Thượng (ngoài cùng bên phải) tham gia phẫu thuật các ca bệnh khó, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến trung ương (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sau một tuần phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, chỉ còn đau nhẹ tại vết mổ nội soi, đã ăn được cơm và có thể đi lại nhẹ nhàng. Kết quả xét nghiệm kiểm tra cho thấy chức năng gan trong giới hạn bình thường, quá trình hồi phục tiến triển tốt. Bệnh nhân được xuất viện khi sức khỏe ổn định và tái khám định kỳ.

Bác sĩ CKII Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ, ca phẫu thuật nội soi cắt gan đầu tiên tại bệnh viện đã thành công ngoài mong đợi. Bác sĩ Thượng và ê-kíp đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để làm nên dấu mốc ý nghĩa này.

Triển khai kỹ thuật mới để không ai chịu thiệt thòi

Trở lại câu hỏi được bác sĩ Nguyễn Thiên Thượng đề cập ở trên, anh chia sẻ: “Thật lòng, tôi không làm những ca khó để thể hiện bản thân hay chứng minh điều gì. Mong muốn của tôi chỉ đơn giản là cùng đồng nghiệp từng bước triển khai thêm những kỹ thuật mới ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh, để giúp được nhiều người bệnh hơn”.

Theo bác sĩ Thượng, không phải người bệnh nào cũng có điều kiện lên tuyến Trung ương. Có người gặp khó khăn về kinh tế, có người không có người thân đi cùng chăm sóc, trong khi sức khỏe của một số trường hợp không cho phép di chuyển xa.

Đặc biệt, trong những tình huống cấp cứu như vỡ gan gây chảy máu, huyết động không ổn định hoặc tổn thương phức tạp vùng tá tràng - đầu tụy, người bệnh có thể không đủ điều kiện để chuyển tuyến.

“Nếu không được xử trí kịp thời tại chỗ, nguy cơ diễn biến nặng hoặc tử vong trên đường chuyển viện là hoàn toàn có thể xảy ra”, bác sĩ Thượng nói.

Theo bác sĩ, một ca mổ khó không bắt đầu từ lúc đặt đường rạch đầu tiên.

Sau ca phẫu thuật thành công, bác sĩ theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trước đó, thường là cả một đêm nằm suy nghĩ, trăn trở và nghiên cứu sẽ bắt đầu từ đâu, thực hiện từng bước như thế nào, khó khăn có thể nằm ở vị trí nào. Nếu xảy ra chảy máu hoặc diễn biến bất thường thì phải xử trí ra sao?.

"Trong đầu luôn phải chuẩn bị nhiều phương án, kể cả tình huống xấu nhất, để cố gắng bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh", bác sĩ tiết lộ.

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ tiếp, làm ca khó không có nghĩa là mạo hiểm. Mỗi trường hợp đều phải được cân nhắc kỹ về chỉ định, khả năng chuyên môn, trang thiết bị, sự phối hợp của ê-kíp và các phương án dự phòng. Khi chưa đủ điều kiện an toàn, chúng tôi vẫn phải lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho người bệnh.

Khi ca mổ thành công, đó là một niềm vui và hạnh phúc thật khó diễn tả. Không phải niềm vui vì mình vừa làm được điều gì lớn lao, mà vì người bệnh đã vượt qua nguy hiểm. Vì những tính toán, chuẩn bị và nỗ lực của cả ê-kíp đã mang lại kết quả. Mỗi lần như vậy, bác sĩ lại có thêm một chút vững tin để tiếp tục học hỏi và bước tiếp.

"Đằng sau những thành công ấy không phải là chưa từng có khó khăn, biến cố hay những kết quả chưa được như mong muốn. Có những bài học khiến mình phải suy nghĩ, day dứt và nhìn lại rất lâu. Chính những điều đó nhắc tôi phải thận trọng hơn, hiểu rõ giới hạn của mình, lựa chọn đúng người bệnh, chuẩn bị kỹ hơn và luôn sẵn sàng xin ý kiến, phối hợp hoặc nhờ đồng nghiệp hỗ trợ khi cần thiết", bác sĩ CKII bày tỏ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thiên Thượng hỗ trợ phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Ý Yên cứu sống người bệnh (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Anh cũng mong người bệnh điều trị tại tuyến tỉnh cũng được tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu, phù hợp và an toàn như ở tuyến trung ương, để không ai phải chịu thiệt thòi chỉ vì hoàn cảnh hoặc khoảng cách địa lý.

Mỗi kỹ thuật mới được triển khai không chỉ giúp thêm một người bệnh mà còn thúc đẩy cả một tập thể cùng tiến lên. Từ phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, điều dưỡng đến quy trình chăm sóc và theo dõi sau mổ đều phải được hoàn thiện và nâng cao hơn.

"Thành công của một ca bệnh không bao giờ thuộc về riêng một cá nhân. Đó là công sức của cả ê-kíp, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và trên hết là sự tin tưởng của người bệnh cùng gia đình", bác sĩ Nguyễn Thiên Thượng chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí.

Bác sĩ CKII Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: "Thành công hôm nay của bệnh viện là kết quả của sự nỗ lực học hỏi không ngừng và tinh thần dám chinh phục những kĩ thuật khó của các bác sĩ của bệnh viện. Điều này đã mang đến niềm tin và thêm cơ hội điều trị chất lượng cao cho bệnh nhân ngay tại tuyến tỉnh, hạn chế chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi, điều trị lâu dài".